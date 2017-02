Több millió okostévé kémkedett a felhasználók után

Hirdetőknek adta el a Vizio tévégyártó okostévéjein keresztül gyűjtött felhasználói adatokat, ezért több millió dolláros bírságot kapott az amerikai hatóságtól.

A tévéket gyártó amerikai Viziót 2,2 millió dollárra büntette a szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC). A cég okostévéi megfigyelték a tulajdonosok tévénézési szokásait egy képfelismerő technológiával, azt pedig párosították személyes információkkal is. A Vizio a második legnagyobb okostévégyártó az Egyesült Államokban, több mint 11 millió készüléket adtak el eddig.

A Vizio okostévékbe épített adatvadász szoftver a képernyő minden pixeléről leolvasta az adatokat, így kiderítette a felhasználó tévézési szokásait, többek közt azt, hogy milyen időpontban, milyen csatornát nézett. Ezen információkat összevetette egy nyilvánosan elérhető adatbázissal, így könnyen ki lehetett következtetni, hogy milyen műsorokat választott.

A felhasználó tudta nélkül adták el adataikat Forrás: Vizio

Ezen felül IP-címeket, közeli wifi-hálózatok adatait is beszipkázták a tévék. A cég még ennél is messzebb ment: külsős cégeknek értékesítette az értékes adatokat, így azokat célzott hirdetésekhez hasznosíthatták. A nézők demográfiai információit is átadták, például az életkorra, nemre, családi állapotra, végzettségre, jövedelemre vonatkozó adatokat.

A büntetés kifizetésén felül a cég megegyezett a hatósággal abban, hogy felhagy az eddigi adatgyűjtésével, és szervereiről törli a már megszerzett adatokat. A büntetés viszonylag alacsonynak tűnik, mint a Vizio is rávilágított: érzékenyebb személyes információkat nem gyűjtöttek. Ez viszont nem mentség arra, hogy az adatok gyűjtésea felhasználók tájékoztatása, és beleegyezése nélkül történt.

Többször is panaszkodtak már a tévékre

Nem ez az első alkalom, hogy az okostévéket vádolják kémkedéssel. 2013-ban az LG bevallotta, hogy készülékeik a felhasználó tévézési szokásairól jelentenek a gyártóknak, hiába kapcsolják ki ezt a funkciót a tévé menüjében.

2015-ben a Samsung tévéi körül robbant ki a botrány, mivel a cég hivatalos honlapján olvasható jogi tájékoztató azt sugallta, hogy az egyes modellekben elérhető beszédfelismerő funkció alkalmas a nappaliban zajló csevegés lehallgatására is.

A kereskedelmi bizottság intézkedése nyomán valószínűleg a jövőben ismét terítékre kerül a magánszférát sértő okostévék problémája, ami ezeknek a kütyüknek a térnyerésével még gyakoribb lehet.