Magyarok is ott vannak a kétmilliárdos legóbizniszben

A Lego már rég nem csak a gyerekek játéka, külön szubkultúrájuk van a felnőtt építőknek. Az ő igényeiket a dánok hivatalos készletei csak részben vagy egyáltalán nem tudják kielégíteni. Ezért alakult ki a legóalkatrészek másodlagos globális piaca, egy dollármilliárdos üzlet. A vásárlókért folytatott küzdelem nagy, viszont egy leleményes magyar cég így is elérte, hogy ha kockákra van szükség, őket választják a világ minden pontjáról.

A Lego közel 59 éve szabadalmaztatta legendás építőjátékát, ami attól (is) különleges, hogy az 1958 óta gyártott összes elem kompatibilis egymással, így még a hatvanas években vásárolt darabok is gond nélkül egybeépíthetők a tavaly karácsonyra kapott kockákkal.

A dán játékgyártó készletei a Föld minden pontján népszerűek, generációk nőttek fel a műanyag kockák bűvöletében, és a Lego napjainkra a világ egyik legerősebb brandje, egyedül a Disney előzi meg a Brand Finance impozáns ranglistáján.

Legóból szinte bármi megépíthető, csak legyen hozzá elég kockánk (és kreativitásunk) Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Britta Pedersen

A kreativitást előtérbe helyező játék varázslata ráadásul sokszor nem ér véget a gyerekkorral: felnőttek milliói élnek a Lego bűvöletében, és építenek olyan fantasztikus dolgokat, amelyek láttán az embernek simán eláll a lélegzete.

Dollármilliárdos üzlet

A nemegyszer elképesztően részletes és hatalmas műremekek viszont rengeteg legókockát igényelnek, amit képtelenség csak saját gyűjteményből vagy gyári szettek vásárlásával biztosítani. Az ezredfordulót követően éppen ezért alakult ki egy olyan globális online piac, ahonnan beszerezhető szinte bármilyen legóalkatrész, a legújabb kockáktól az olyan elemekig, amiket már évek óta nem is gyártanak.

A legóelemek legismertebb lelőhelye a 2001-ben alapított Bricklink, ami lényegében az eBay-hez hasonlóan működik: mindenki feltöltheti a saját portékáját, a vásárlók pedig csemegézhetnek a több ezer árus milliós elemkínálatából.

A Bricklink nem a szépségéről híres, de ami itt nincs, az valószínűleg nem is létezik Forrás: Bricklink.com

A Bricklink (vagy a többi, hasonló elven működő piactér) viszont nemcsak a rendszerében hasonlít az eBay-re, hiszen a felesleges kockáikat kiszóró magánszemélyek mellett olyan cégek is használják, amelyek kifejezetten a másodkézből származó legóra szakosodtak.

Kívülállóként azt hihetnénk, hogy ez csak a megszállottak bulija, de a különböző felületeken naponta tízmilliós tételben kelnek el a műanyag alkatrészek, méghozzá nem kevés pénzért. Hozzáértők szerint évente nagyjából kétmilliárd dollár cserél gazdát ezen a piacon, és világszerte akadnak olyan társaságok, amelyek nyereséges üzletet építettek a különböző legós igények kiszolgálására.

A WLWYB csapata nemcsak árulja a legót, de imádják is a dán építőjátékot Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Ilyen vállalkozás a jelenleg Budaörsön székelő WLWYB (a We Love What You Build rövidítése) is, ami másfél éves fennállása óta nemcsak megvetette a lábát az erős versenyt diktáló nemzetközi piacon, de ma már hat embernek ad munkát, és naponta elégíti ki a legórajongók igényeit Dél-Koreától kezdve Németországon át egészen Amerikáig.

Hobbiból komoly biznisz

A WLWYB-t vezető Kókai Dávid sokunkhoz hasonlóan gyerekként szerette meg a legót, számára is ez volt a legjobb ajándék karácsonykor, és a kockák iránti rajongása később sem lankadt. Felnőttként, amikor elhatározta, hogy valamilyen formában újraalkotja a New York-i Chrysler Buildinget, adta magát, hogy a replika legóból készüljön.

Kókai Dávid is gyerekként szerette meg a legót, aztán menő vállalkozást épített belőle Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Az épület el is készült: három és fél méter magas, kilencven kilót nyom, és nagyjából százezer kocka kellett hozzá. Dávid az alkatrészek beszerzése közben ismerkedett meg a legóelemek másodlagos piacával, és már a saját építményéhez is úgy szerezte be a hozzávalókat, hogy „nem baj, ha picit több”, hiszen már ekkor felmerült, hogy egyszer ő is nyit egy alkatrészüzletet.

A gondolatot végül tett követte, és a 2000-es évek közepén készült egy leltár a felgyűlt kockákról, amit ki is listáztak a Bricklinkre. Bár az első vevők hamar megjelentek, az alkatrészek értékesítése sokáig csak egy hobbiprojekt maradt, csak évek múltával alakult rendes vállalkozássá.

Az első nagyobb lépés egy debreceni üzlet volt, kezdetben egy, majd két alkalmazottal, a dolgok pedig akkor fordultak igazán komolyra, mikor 2015 júniusában a legók „felköltöztek” a fővárosba, és megnyílt a budaörsi iroda az első budapesti kollégával a fedélzeten – ráadásul ekkor már Dávid is főállásban foglalkozott a legóelemek beszerzésével és értékesítésével.

Vajon mi épül majd a kék és zöld elemekből? Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A cég mára hat főt számlál, a raktárban pedig tízezer különböző típusú elem, összesen egymillió kocka várja a megrendeléseket, és a csapat januárban 150 000-nél is több alkatrészt postázott ki a vevőknek – mindössze másfél év után azért ez nem is olyan rossz teljesítmény.

Mi a titok?

A WLWYB ugyan nem számít kifejezetten nagy kereskedőnek, de a raktárkészletük forgási sebességét illetően ott vannak az európai élmezőnyben. Ez főleg annak köszönhető, hogy Dávid adattudománnyal foglalkozó közgazdászként vágott bele a kockabizniszbe, és az elmúlt években összerakott egy olyan szoftvert, ami a Bricklink, a Brickowl és a nagyobb kereskedőoldalak (Amazon, Ebay) publikus adatait begyűjtve segíti a cég munkáját.

A csapat munkáját egyedi szoftver segíti, nemcsak a beszerzés, de a napi teendők során is Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A megszerzett információk alapján a WLWYB egyedülálló módon nemcsak az árait tudja az aktuális trendeknek megfelelően villámgyorsan módosítani, de a begyűjtött adatok alapján a szoftver azt is megmutatja, hogy mire van kereslet, és melyek azok a hivatalos készletek, amikre le kell csapni a leginkább kelendő alkatrészekért. Segít továbbá abban is, hogy melyik konkurens kereskedőtől érdemes vásárolni, sőt még a beszerzés egy részét is automatikusan elvégzi.

Az online legókereskedelem sok szempontból a tőzsdére hasonlít, és a beérkező adatok elemzése versenyelőnyt biztosít a cég számára, amit a WLWYB arra használ, hogy óriásira duzzasztott kínálat helyett olyan raktárkészlet álljon rendelkezésre, ami kellő mennyiségben tartalmazza azokat az elemeket, amelyekre a felhasználóknak tényleg szükségük van.

A raktárkészlet egy része a Lego hivatalos szettjeiből töltődik fel. A WLWYB alkalmazottai tucatjával bontják fel a boltokban is kapható dobozokat Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Az ügyfélnek mindig igaza van

A piac beható ismerete persze nem minden: a magyar cég nemcsak arra figyel, hogy a Bricklink vagy a Brickowl rendszeres felhasználói megfelelőnek találják a kínálatot, de legalább ilyen fontos szempont, hogy vásárlás esetén az ügyfél maximálisan elégedett legyen a kapott áruval és a beszerzés teljes menetével.

Egy rendelés maximum egy napig „pihen” a cégnél, és mivel a megvásárolható elemek egészen aprók, ráadásul sokszor egészen elképesztő mennyiségben rendelik őket, a WLWYB egy háromfázisos rendszerrel igyekszik minimálisra csökkenteni a hibalehetőséget.

Első fázis: a raktárban megkezdődik a beérkezett rendelés összegyűjtése Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A raktárban egy alkalmazott típusonként számolja össze a rendelt elemeket, és külön tárolókba gyűjti őket. Ezt egy második kolléga szortírozza szintén típusonként külön zacskókba, az igényelt mennyiség ismerete nélkül jól láthatóan rögzíti a betöltött darabszámot, és végül ez alapján egy harmadik ember ellenőrzi, hogy a tasakokba tényleg annyi elem került-e, ahányat a vevő rendelt.

A második fázisban zacskóba kerülnek az elemek, míg a harmadik fázis ellenőrzi, hogy a rendelésnek megfelelő számú legó került-e a tasakokba Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A rendelések lehető legprecízebb kezelése mellett szintén fontos az ügyfélszolgálat. Habár elméletben az összes valamirevaló vállalkozás alapmottója „az ügyfélnek mindig igaza van”, a WLWYB-nél ez nemcsak egy üres frázis, hanem egy olyan alappillér, ami nélkülözhetetlen az eredményességhez. A cél, hogy a vásárló végül elégedett legyen, de ha teljesíthetetlenek az igények, akkor tudni kell nemet mondani.

A magyar alkatrészüzlet bevételének több mint 90 százaléka exportból származik, így nagyon fontos, hogy ne csak megszerezzék, de meg is tartsák a vevőket.

Ugyan a kockapiacon bőven akadnak olcsóbb kínálattal rendelkező kereskedők, de a WLWYB-nél az árversenynél sokkal fontosabb, hogy a vevők kifogástalan állapotban, a lehető leghamarabb, és tényleg azt kapják, amit megrendeltek – ehhez pedig szükséges a többlépcsős rendeléskezelés és az emberi erőforrás, ami persze jelentkezik az üzlet áraiban is.

Ki ne szeretne egész nap legókockák között dolgozni? Nem igaz? Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Az elmúlt másfél év eredményei mindenesetre alátámasztják a stratégia helyességét, és az elégedettség sokszor kölcsönös, hiszen Dávid bevallása szerint az üzlet egyik legjobb része, amikor egy új-zélandi úgy dönt: magyar cégtől szerzi be az építményeihez szükséges elemeket.

Nem csak legóelemek

Habár ebből az üzletből nem lehet vastagon meggazdagodni, a növekedés azért folyamatos, ráadásul a céget még az olyan, a gazdaságra erősen kiható események sem érintik komolyabban, mint a brexit, hiszen a cég bevételének jelentős részét kitevő export jól eloszlik a különböző régiók között: 40-42 százalék Európa, 30-33 százalék Észak-Amerika, a maradék pedig Délkelet-Ázsia és Óceánia.

A világ minden tájára jutnak a színes elemekből: Ausztráliából és az Egyesült Államokból is bőven akadnak vevők Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Viszont a kiegyensúlyozottság, a biztonság és a növekedés ellenére a WLWYB csapata nem dől hátra, hiszen nagyon jól tudják, hogy a legó rengeteg lehetőséget rejt, és nem is elégednek meg azzal, hogy kiszolgálják a megszállott építők szubkultúráját. Nemrégiben saját webshopot nyitottak, és új ötletekkel rendszeresen próbálják elérni azokat is, akik egyáltalán nem az alkotás miatt kedvelik a legót.

A dán építőjáték trendibb, mint valaha, és ezzel a budaörsi irodában is tisztában vannak. A cég éppen ezért indította útjára az Amerikában és Nyugat-Európában manapság elképesztően népszerű tematikus zsákbamacskák legós verzióját.

A The Minifigbox havi 25 dollárért biztosít egy rendszeresen érkező dobozt, ami egy választott termékcsaládból (szuperhősök, Star Wars, Frozen stb.) tartalmaz csomagonként hat teljesen véletlenszerű Lego minifigurát – hogy milyeneket, az csak akkor derül ki, amikor kinyitjuk a pakkunkat.

Ha valaki szuperhősös The Minifigboxot rendel, akár még a tütüszoknyás Batmant is megkaphatja Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A WLWYB ráadásul nemcsak meglepetésként, de dísztárgyként is kínálja a hihetetlenül népszerű figurákat, keretbe foglalva, falra akasztható formában, különböző témákra bontva. És ezek még csak a megvalósított ötleteik, a cég folyamatosan dolgozik azon, hogy a legtöbbet hozzák ki a felhalmozott készletekből.

Azt mindig is tudtuk, hogy a legó kreativitásra neveli a gyerekeket, de ahogy a WLWYB példája is mutatja, a kockák nemcsak játék közben fejtik ki jótékony hatásukat, de akkor is, ha az ember dolgozik velük.