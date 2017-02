Nemcsak okos, elegáns is

Kipróbáltuk a Samsung legújabb okosóráját, a Gear S3-at. A piac egyik legjobbja, okosabb és elegánsabb is a konkurenciánál, de még mindig túl sokat kérnek el érte.

Elsőre is tetszett, amit a Samsung újjászületett okosórájából, a Gear S3-ból láttam, de azt nem gondoltam volna, hogy a tesztelés végére ez lesz a kedvenc okosórám. Főleg, hogy sokkal inkább emlékeztet egy valódi elegáns órára, mint az Apple Watch bármelyik kiadása.

A Gear S3 egy hagyományos órának is elmegy Forrás: Origo

Szó se róla: az Apple Watch drágább kiadásainak anyaghasználata minden más okosórát, így ezt is kenterbe veri, de úgy sem tudják egy óra látszatát kelteni, nem számít, milyen elegáns szíj van hozzá.

A Gear S3 viszont igen. Főleg, ha a Classic kiadást választjuk, ami visszafogottabb és szebb, mint a kicsit játékórás hatású Frontier. Mindkettő rozsdamentes acélból van, de a Frontier ezzel a szilikonszíjjal erős Casio-érzetet kelt, ami ennyi pénzért kellemetlen.

Ha a Classic-hoz valami egyszerű, letisztult hátlapot választunk, és bekapcsoljuk az akkumulátort tízszer olyan gyorsan leszívó Always-on módot, a képernyő visszafogott fényerőre vált, de az óra nem alszik el, az előlap látható marad. Ha nem figyelik meg alaposabban, a körülöttünk lévők is könnyedén összetéveszthetik egy hétköznapi karórával.

Szerencsére nemcsak jól néz ki, hanem egyszerűen kényelmes is használni: a Gear S3 recézett gyűrűje a legkellemesebb kezelőfelület, amivel okosórán találkoztam. A kijelző körüli tárcsát forgatva a képernyőket lapozzuk, ami sokkal kényelmesebb megoldás, mint az érintőfelületen matatni.

Már az elődben is volt ilyen, de most sokkal kényelmesebb a kialakítása. Ha volt egy szabad pillanatom, automatikusan odaforgattam a kijelzőt valamelyik értesítésre, gyorsan elértem.

Ahogy forgatom a tárcsát, úgy vált az alkalmazások között Forrás: Origo

Ráadásul tényleg azon kaptam magam, hogy állandóan új információkat kapok, hiszen sok mindent mér az óra. Tíz másodperc alatt megtudhatom:

aznap hány lépést tettem meg,

hány kalóriát vittem be és égettem el,

mennyi a pulzusom,

milyen emlékeztetőm járt le,

milyen az idő odakint, és

mit írt nekem a főnök.

Mármint ezek mindegyikét megtudom ennyi idő alatt. Egy tivornyába fulladó péntek este végén az órát véletlenül magamon hagytam alváshoz is, másnap reggelre pedig már kaptam is az értékelést, hogy hány órát aludtam nyugalomban mozdulatlanul, és mennyit forgolódva, felszínes álomban.

Jól bírja az akksi

A Gear S2-höz képest történt némi hardveres előrelépés is: negyed gigabájttal több a memória, és új processzor van az órában. Tényleg gyorsabb lett, én mégse erre figyeltem fel leginkább. Az tűnt fel, hogy két és fél napja van a csuklómon az óra, és az akkumulátor még mindig nincs húsz százalék alatt.



Az akksit ugyanis az eddigi 280 milliamperórásról 380 milliamperórásra cserélték, úgyhogy a reklámokban látható négynapos üzemidő egyáltalán nem kamu. Nevezzük inkább túlzásnak: három napot valóban vidáman kibír az óra, ha nem használjuk agyon, de négyet már csak azok fognak kihúzni vele, akik félnaponta pillantanak rá az időre, vagy bekapcsolják a takarékos módot.

Ha valaki viszont igazán rátapad az órára, annak simán töltőre kell majd raknia a második este végén, de ez így is sokkal jobb, mint amit az Apple Watch produkál.



A Classic változat mint egy hagyományos karóra Forrás: Origo

Ezt a nagy akkumulátort nem tudták csak úgy elrejteni, szóval az S3 látványosan nagyobb is az elődnél, de még épp hogy nem zavaróan - legalábbis férfi csuklón. Egy vékony női kézen viszont nehéz elképzelni, hogy jól mutasson, annyira bumszli.

A Classic és Frontier változaton is Gorilla Glass üveg védi a Super AMOLED kijelzőt. A drágábbik Frontier már nemcsak 3G, de 4G-hálózatot is támogat. Ez mondjuk itthon teljesen lényegtelen, mert nálunk csak a wifis kiadás érhető el - a hazai adatforgalmi lehetőségek mellett talán jobb is ez így.

Figyelmeztet, ha túl sokat lustálkodom, és nem állok fel ülőmunka közben Forrás: Origo

A Samsung egyik legnagyobb lépése mindenképp az volt, hogy egy új közönség felé nyitott: az iPhone-felhasználók felé. Több korábbi készülékük is kompatibilis lett az Apple telefonnal az iOS-es Gear S applikációval.

Azonban az S3 az első Samsung óra, ami megjelenésétől kezdve támogatja az iPhone-okat. És nem csak papíron. A tesztelési idő bő felében

egy iPhone SE-ről használtam, és tökéletesen szinkronban volt vele. Egy-két minimális korlátozás van, de az értesítések és üzenetek kezelése, a telefonálás és a távvezérlés kifogástalanul működött.

Ez persze az operációs rendszernek köszönhető, ami még mindig nem Android Wear. A Gear S3 az elődhöz hasonlóan a Linux-alapú Tizent használja. Bár sokan panaszkodnak rá, hogy kevés hozzá az alkalmazás, de én amondó vagyok, hogy ennél többre nincs szükség egy órán. Akinek egy ilyen funkciókban gazdag okoseszköz tudása is kevés, az vegyen karórát Michael Knighttól.



Az S3 az egyhetes tesztidőszak alatt jól működött: nem sikerült megakasztani, lefagyasztani, de még lassítani sem - én azt sem bánom, ha nem tudok rá Telegramot telepíteni.

Akinek a Gear S3 felhozatala is kevés, az vélhetően a telefonját akarja leváltani okosórára Forrás: Origo

Ami probléma, az a Samsung árpolitikája: százhúszezer forint nagyon sok egy okosóráért, főleg, hogy a Frontier változat csúnyácska is hozzá. A Classic változatra még ráfoghatjuk, hogy ékszer, és úgy ajánlhatjuk elegáns kütyüként, de ez sem tud annyit mutatni, hogy egy átlag magyarnak megérje.

Ettől függetlenül, ha valaki okosórát szeretne, ennél jobbat nem nagyon fog találni. Ráadásul ezt olyan ember mondja, aki eddig mindig Apple terméket választott a Samsung helyett.