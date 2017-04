Újabb ipari forradalom előtt állunk, a robotika és a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődése az elkövetkező évtizedekben egyre több vállalat számára teszi majd lehetővé a könnyebben automatizálható munkát végző munkavállalóinak lecserélését.

Egyelőre csak elméleti viták folynak arról, hogy a folyamatnak milyen hatásai lesznek a társadalmakra, és ezeket a hatásokat hogyan lehetne kezelni. Momentán egy kérdésben van csak általános egyetértés a szakemberek között: a robotok terjedésével a társadalmak legkiszolgáltatottabb tagjai járhatnak a legrosszabbul.

Most Bill Gates, a Microsoft társalapítója is állást foglalt a témában. A 86 milliárd dolláros vagyonával a világ jelenlegi leggazdagabb embere szerint nem szabad félni a robotizálástól, valójában nagy lehetőség áll az emberiség előtt. A Quartznak adott interjújában elmondta, hogy véleménye szerint a munkavállalókhoz hasonlóan a robot dolgozókat is meg kellene adóztatni,

az ebből származó bevételt pedig az állásukat a robotok miatt elveszített emberek átképzésére, továbbá az oktatási színvonal általános emelésére kellene fordítani.

Bill Gates szerint mindig szükség lesz az emberekre, az érintetteknek egyszerűen csak más típusú munkát kell majd végezniük a jövőben. A robotok általi leváltásuk mindenképp egy hosszú folyamatnak ígérkezik, így megfelelően kidolgozott állami stratégiákkal ideális esetben emelhető volna az emberek életszínvonala, nem szorulnának ki a munkaerőpiacról.

A felvázolt ötlet nem új, elsőre racionálisnak tűnik, de nem mindenkit győzött meg. Az elképzelés kritikusai főként attól tartanak, hogy a jelentős robotadók valójában lelassíthatnák a munkahelyek teremtését, továbbá egyes cégeket kisebb-nagyobb mértékben külföldi országokba űzhetnének.

