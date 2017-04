A külső merevlemezek általában USB adatkábelen keresztül kapják a működésükhöz szükséges tápellátást, azonban a Western Digital most bejelentett G-Drive USB-C terméke fordítva működik.

Az áramot egy klasszikus fali adapterből nyeri, majd az USB adatkábelen át akár 45W teljesítményt is képes leadni a laptopok akkumulátorának.

A külső tápellátási igényből fakadóan a G-Drive USB-C meghajtót nem úton-útfélen történő használatra tervezték, hanem olyan otthoni és irodai környezetekbe, ahol folyamatosan elérhető a hálózati tápellátás. A célközönségét azok jelentik, akik a szokásosnál nagyobb tárolókapacitásra vágynak, azonban az igényeikhez mérten mégis túlzásnak érzik egy hálózati adattároló (NAS) beszerzését.

A Western Digital meghajtója USB 3.1 (Gen 1) fizikai csatolófelületet használ, de persze kompatibilis az USB 2.0 portos számítógépekkel is. A dobozában klasszikus Type-A és újfajta Type-C csatlakozós USB kábel is található, és persze jár hozzá egy áramadapter is. Az 5400-as fordulatszámú merevlemeze maximum 195 MB/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé.

Az elkövetkező napokban piacra kerülő G-Drive USB-C meghajtó 4, 8, 10 terabájt kapacitású változatokban válik elérhetővé, az Egyesült Államokban ilyen sorrendben 200, 350, 450 dollárt kér az eszközért a WD.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!