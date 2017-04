A betöltött weblapok általában több hullámban jelennek meg a böngészőkben. Első körben tipikusan a szövegek és az alapvető formázás bukkannak fel, ezeket a képek és a videók követik, végül pedig a hirdetések is betöltődnek.

Ennek köszönhetően mindenki járt már úgy, hogy egy weboldal böngészése során akár több alkalommal is elgördült lefelé vagy felfelé az olvasott lap felülete. Első világbeli probléma, de akkor is bosszantó, főleg ha közben még egy korábban láthatatlan linkre is sikerült rákoppintani.

A Google most büszkén bejelentette, hogy sikerült nagyrészt megoldania a problémát a Chrome böngészőben: a weblapok mostantól hiába töltenek be különféle új felületi elemeket, a kijelzőn éppen megjelenített részük többnyire nem fog elmozdulni.

Az újítás állítólag betöltött weboldalanként átlagosan három darab ugrást akadályoz meg.

