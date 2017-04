Vírusokat is szűr a TP-Link otthoni Wi-Fi rendszere

A TP-Link otthoni Wi-Fi rendszere automatikusan észleli a hálózatba került vírust és meg tudja gátolni annak terjedését is.

A nagyobb méretű lakásokat és házakat elég nehéz egyetlen Wi-Fi routerrel lefedni, épen ezért egyre több gyártó kínál úgynevezett „mesh router" rendszereket. Az ilyen rendszerekben a vásárlók több Wi-Fi routert is összekapcsolhatnak egymással, majd a routereket stratégiai pontokon elhelyezve az ingatlan minden helyiségét lefedhetik Wi-Fi jellel. Alternatív módon ugyanez a lakás Wi-Fi routeréhez párosított jelismétlő berendezésekkel is megoldható, ám a mesh router rendszerek gyártói szerint a termékeik hálózati háttérismeretek nélkül is könnyen beállíthatóak.

Most a TP-Link is beszállt a mesh routerek piacára. A 300 dolláros Deco M5 dobozában három egymással összekapcsolható Wi-Fi router található, igény esetén pedig akár hét további routert is elbír a rendszer. A hálózati eszközök AC1300 szabványúak, az

elméleti maximum adatátviteli sebességük 2,4 GHz-es frekvencián 400 Mbps, míg 5 GHz-es frekvencián 867 Mbps.

Az okostelefonos alkalmazással állítgatható TP-Link Deco M5 rendszert alkotó Wi-Fi routerek egy téren különböznek a rivális termékektől: antivírust is tartalmazó védelmi szoftver fut rajtuk. A Trend Micro által készített megoldás blokkolja az ismert támadó webhelyek betöltését, tűzfalként működik, és valós idejű vírusirtót futtat. A routerek antivírusa úgy működik, hogy kártevőt tartalmazó letöltés detektálása esetén letiltja az otthoni hálózatról a rosszindulatú programot letöltött számítógépet vagy okoseszközt. Ezzel a lépéssel ideális esetben meggátolható a kártevők továbbterjedése és internetes kommunikációja.

A TP-Link Deco M5 routerek beépített vírusirtója az első három évben külön díj fizetése nélkül nyújt védelmet. Egyelőre nem tudni, hogy az „ingyenes" időszak lejárta után mennyibe kerül majd a szolgáltatás.

