A most bemutatott Boox Typerwritert kimondottan a XXI. századi regényírók digitális írógépének szánja az Onyx.

A laptopok piacán szétnézve a gyártók látszólag minden igényt próbálnak kielégíteni, kismillió különféle árazású, méretű, súlyú, teljesítményű, akkus üzemidejű eszköz közül válogathatnak a vásárlók. Ettől függetlenül akadnak még különleges és kielégítetlen rétegigények.

A kínai vállalat terméke a kijelzője miatt különleges: a megszokott TN vagy IPS helyett monokróm e-ink panelt kapott, méghozzá 9,7 hüvelykeset. A tipikusan e-olvasókban használt e-ink megjelenítő csak a rajta látható kép megváltozásakor fogyaszt áramot, háttérvilágítással sem rendelkezik. Ennek köszönhetően az Onyx Boox Typerwriter

napokig is működőképes marad egyetlen töltéssel,

továbbá a felhasználói szemeit sem terheli.

Az érintőkijelzős termék elektronikus könyvek olvasására is alkalmas, igény esetén lepattintható a klaviatúrája. Android rendszert futtat, így valamilyen szinten tabletként is használható, de persze a kijelző miatt az internet böngészése és az alkalmazások használata nem lesz nagy élmény. Egyelőre nem világos, hogy mikor és mennyiért kerül piacra a Bluetooth és Wi-Fi vezérlőkkel is ellátott Onyx Boox Typerwriter.

