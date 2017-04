Egy hete játszunk a Samsung új csúcstelefonjával, és nemcsak mi szeretjük, hanem mindenki, aki meglátja nálunk.

Természetesen ez a lelkesedés nemcsak a telefonnak szólt, hanem az év eleje óta tartó hype-kampánynak is, ami azt mutatja, hogy a koreai gyártó marketingesei nagyon ráéreztek a piac lényegére.

Nyugodtan kijelenthetjük ugyanis, hogy a Samsung Galaxy S8 az elmúlt hónapokban legalább olyan erős (ha nem erősebb) hívószó volt a közösségi médiában, mint mondjuk az iPhone. Elég volt egy-egy bejegyzés az S8-asról kiszivárgott képekről, a „végtelen” kijelzőről, és már fel is bolydult a net, mint egy méhkas.

De most itt van, kipróbáltuk, és meg is osztjuk a tapasztalatokat róla. Azt azonban előre kell bocsátanunk, hogy itt most nem csíkszélesség, chipset és lebegőpontos számítási kapacitás szerint fogunk osztályozni. A pontozás nálunk a külalak-sebesség-felhasználói élmény (és persze ár) tengelyen történik, hiszen telefont mégiscsak ezek szerint választ az emberek nagy része.

Külső tulajdonságok

Azt már a bevezetőben is kijelentettük, hogy az S8-ast mindenki szerette, aki meglátta nálunk. Az első pontot tehát kipipálhatnánk, de azért muszáj kifejtenünk egy kicsit bővebben is.

A Samsung mérnökei ugyanis remek munkát végeztek. A készülékház anyaghasználat és összerakás szempontjából is kitűnőre vizsgázott.

Az S8-ast öröm kézbe venni. Belesimul a tenyerünkbe, sehol egy él, ami zavarna, de nem is csúszik, mint a rivális iPhone hátlapja. És ha már itt tartunk, muszáj lesz belemennünk egy kis összehasonlításba, nem feltétlenül szenzációhajhászás okán, hanem azért, mert mindeddig azért az iPhone volt az etalon, ha csupán a megjelenést és az összeszerelés minőségét néztük, de ez a „verseny” most már minimum kétesélyes.

Érdekes például, hogy az S8 kijelzője közel akkora (5,8 hüvelyk, 1440*2960 pixel), mint a teljes iPhone, de ennek ellenére a Samsung háza nem sokkal nagyobb. Tapintásra például furcsa módon még keskenyebbnek is tűnik, pedig nem az.

Alul a Samsung szerencsére meghagyta a headset külön jack-csatlakozóját az USB-C konnektor mellett, így az iPhone-nal ellentétben itt használhatjuk a régi, megszokott fülesünket, ha nem akarjuk a gyárilag mellékelt AKG headsetet munkára fogni.

Az előlapon és a hátlapon is komoly változások történtek. Eltűnt elölről a fizikai Home gomb, és a helyét egy nyomásérzékeny felület vette át, amit erősebben megnyomva gombnyomós effekt csiklandozza meg az ujjunk hegyét. Az itt található ujjlenyomat-olvasó viszont a hátlapra költözött, és itt megszületett a telefon egyetlen bosszantó hibája: az ujjlenyomat-olvasó ugyanis nem középen helyezkedik el! Ott a kamera van. Mellette pedig jobboldalt található a szkenner. Így fordulhatott elő, hogy mivel egy nap után még mindig a kamerát tapiztam a feloldáshoz, inkább átváltottam retinaleolvasásos képernyőzárra.

Működés, újdonságok

Az egyik ilyen újdonság például a fent említett retinafelismerés. Ez egy remek rutin, mert egyrészt kiváltja a rossz helye tervezett ujjlenyomat-leolvasó utáni kapirgálást, másrészt örök mosolyforrást jelenthet, amikor a metrón az ember előveszi a telefonját, és szemezni kezd vele, minél tágabbra nyitva az éjszakai munka után begyógyult szemeit. A rendszer egyébként nagyon jól működik, bár Bud Spencer például biztos kiakasztotta volna.

Valamit azért muszáj a technikai tulajdonságokról is írni, ezért álljon itt a lényeg:

Az S8-as 1,7 GHz-es, négymagos Cortex-A53 és 2,3 gigahertzes, négymagos Exynos M2 processzorral érkezhet. 4GB RAM segíti a rendszert a működésben, a tárhely pedig 64 GB-os. Ebből a rendszer (Android 7.0 Nuogat) 13 GB-ot foglal le, de akinek a maradék kevés lenne, az még mindig bővítheti azt akár 256 GB-os microSD-kártyával is.

A Super AMOLED érintőkijelző gyönyörű, és az „Edge” effektnek köszönhetően egészen a készülékház széléig fut. Viszont érdekes módon itt már nincs meg az a bosszantó jelenség, amikor az ember egyszerűen csak átfogva a telefont, az ujjaival beindítja az oldalsó alkalmazás indító gombsort (Edge-panel).

A 12 megapixeles, autofókuszos kamera F/1,7-es lencsével és élő HDR-funkcióval kiváló fotókat garantál. A Samsungnál pedig már szinte hagyomány, hogy a telefonon készült képek annyira szépen jelennek meg a kijelzőn, hogy szinte lemásznak róla, így igazából monitoron ismerszik meg a minőségük. Mondjuk ott sem vallanak szégyent. Videót akár 4k-ban is rögzíthetünk az S8-assal – hagyjuk, hogy minek, a lényeg, hogy megtehetjük.

A telefon természetesen víz- és porálló (IP68),

annyira, hogy minden tok nélkül nyugodtan használhatjuk például a fürdőkádban, és az sem gond, ha esetleg belecsúszik a vízbe.

Összegzés

A Samsung nagyot gurított a Galaxy S8-assal. A gyönyörű külalak és az erős belső mellett még az érkező kiegészítők is nagyot lendíthetnek a készülék eladásain. Ilyenek például az új Gear VR sisak, a Gear 360 kamera vagy a telefonból egy pillanat alatt asztali számítógépet varázsoló DeX állomás.

Mindezeket csupán egyetlen tényező homályosítja el egy picit, a készülék árcédulája. A Samsung Galaxy S8 ugyanis minden eddigi Samsung-csúcsmodellnél drágább lett. 275 000 forintos (az S8+ 300 000 Ft) ára az iPhone árszintje. Meg kell azonban hagyni, hogy a készülék is lazán hozza az iPhone-minőséget, így, aki Android rendszerű csúcstelefont keres, annak nem kell tovább keresgélnie. Jelenleg nincs ennél jobb a piacon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!