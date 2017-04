A Philips SHB8850NC modellel a holland gyártó behúzta a zajcsökkentős, vezetékmentes fejhallgatók árszintjét az elviselhető kategóriába.

Ennek a termékcsoportnak a tipikus modelljei eddig nem nagyon tették tiszteletüket a 40-50 000 forintos árkategória alatt, a Philips fülese viszont már megszerezhető. Hogy ezért az árért mit kapunk, annak mentünk most egy picit utána.

A zajcsökkentős fül- és fejhallgatók fejlesztését nagyban segíti, hogy a mobiltelefonokon megjelentek a különböző streaming appok (Spotify, Deezer, stb), melyek jó minőségű tömörítetlen vagy veszteségmentesen tömörített zenefájlokat kínálnak.

Ezzel pedig talán a Walkman óta nem látott mértékben vonult ki a zenehallgatás az utcára. Persze itt felmerült egy is probléma is, hiszen mindenkinek csak a saját maga által előállított 'zaj' a kedves, a másé – és így van ez az utcazajjal is – üldözendő mellékhatás. Ebben az üldözésben segít a Philips SHB8850NC mely beépített zajcsökkentőjével képes kiszűrni a statikus környezeti zajokat, mint például egy busz, vagy egy villamos motorjának hangja, vagy akár egy repülő hajtőműjének zúgása.

Külső, működés

A készülék a kisebb, fülre felfekvő kialakítású darab, összehajtható keretével egy nagyobb zsebben is elfér, ha épp nem használjuk.

Kényelmesen szorosan ül a fejünkön, így sportolás közben is használható, akár kocogás közben is a helyén marad.

Itt nagyon fontos, hogy a rendesen összerakott szerkezetnek köszönhetően nem szivárognak bosszantó műanyagos nyikorgások a fülünkbe – ebben különbözik ez a füles az olcsóbb, noname daraboktól.

A fejhallgató természetesen egyszerre alkalmas zenehallgatásra és mobilhívások kényelmes kezelésére. Talán ezért van, hogy a házán egy kicsit sok nyomógombot találunk, bár mindnek megvan a maga funkciója, így egy kis tapizás után meg lehet szeretni őket.



Nekünk három kedvenc gombunk is van:

Az egyiket megnyomva azonnal indul a Siri vagy a Google Now szolgáltatás a telefonon. A másik egy nagyon nagy gomb a füles oldalán, ami elindítja és megállítja a lejátszást, valamint kezeli a hívásokat. Ezt nagyon könnyű megtalálni. A harmadik gomb ki és bekapcsolja a zajcsökkentő funkciót.

Így hallottuk

A zajkioltás egy plusz mikrofont követel, amivel a fejhallgató elektronika „hallja" a környezet hangjait és azok hullámhosszával megegyező, de ellenkező fázissal előállított hanggal csendesíti le azokat.

Ezt a Philips SHB8850NC a saját adatai szerint 97% hatékonysággal végzi el. Szerintünk ez a szám egy kicsit alacsonyabb, de a statikus zajokat tényleg lejjebb viszi.

Ennek ellenére ha valaki érzékeny a zene minőségére, kapcsolja ki inkább ezt a funkciót, mert a Philips fülese úgy teljesít igazán jól.

A zene teres és elég széles a hangtartomány, van elegendő mély és magas is. Bekapcsolt zajcsökkentés mellett közel ugyanez a helyzet, de azért lehet kallani egy kis zörelyt, ahogy a rendszer teszi adolgát. Ez minden zajcsökkentős fülesnél így van, van akit jobban és van akit kevésbé zavar.

A zeneforrással Bluetooth 4.0 vezetékmentes kapcsolatot tart fenn és az összepárosítás is elég egyszerű az NFC érintéses kapcsolódással – sajnos iPhone tulajok erről le kell, hogy mondjanak.

Saját akkumulátora USB-ről teljesen feltöltve 15-16 órán át képes zenei szórakoztatásra aktív zajkioltással. Ha csendes a külvilág és csak a BT kapcsolattal zenélünk, akkor nagyjából 28 órára elég az akkumulátor kapacitása. De az sem baj, ha lemerül az akkumulátor, mert a tartozék vezetékkel tovább hallgathatjuk a zenét. Vezetékkel használva és aktív zajkioltással több mint 30 óra áll rendelkezésre egyszeri feltöltés után a kikapcsolódáshoz.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki szereti a zenét és aki zenehallgatás közben sem akar lemaradni a bejövő hívásairól. A Philips fülese tisztességes minőséget kínál nekik a vezetékmentesség szabadságával és mindezt a zajszűrő funkcióval is megfejeli. Ez így együtt 40 ezres ár alatt kiváló vétellé teszi a SHB8850NC-t.

