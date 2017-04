Értük rajong a szelfigeneráció

Több százezer fiatal követi a korábban még underground, mára már nagyon is a mindennapjaik részét képző YouTube-videósok életét. Ennek súlyát is jelzi a szombati Telekom Videós Gála, ahol 9 kategóriában díjazzák a legnépszerűbb videósokat. Az Ön gyereke például kire szavazott?

Ki az a Sebestyén Balázs vagy Majka? – kérdezik a 19 évnél fiatalabbak.

Ők ugyanis éppen csak lecsúsztak arról, hogy bekerüljenek a magyar tinik legkedveltebb tíz híressége közé. A tíz legnépszerűbb személy közül ugyanis ma már nyolc YouTube-sztár – írta meg az Origo.hu tavaly októberben a Gemius legfrissebb kutatására hivatkozva. A youtuberek, más néven vloggerek, vagyis videobloggerek olyan véleményvezérek, akik videóban osztják meg gondolataikat rajongóikkal és a világgal. Ezeknek az véleményvezéreknek már itthon is hatalmas, több tízezres, nem ritkán százezres követői bázisuk van.

Tagadhatatlanul közönségbefolyásoló erővel bírnak.

A megkérdezett 10–19 éves fiatalok válaszaiból összeállított, kedveltségi listán az első tíz helyen összesen nyolc YouTube-sztár szerepel.

Szirmai Gergő a legnépszerűbb,őt Pamkutya és JustVidman – egy animációs figura – követi. A kicsit öregebbek, a 20–29 éves korosztályon belül szintén egy vlogger végzett az első, valamint a harmadik helyen. Náluk Pamkutya, Hosszú Katinka és Dancsó Péter ért el dobogós helyezést.

Így indult

Kilenc éve, hogy Zsiros László Róbert 2008. márc. 3-án feltöltötte CD-ből légpárnás jármű című, szórakoztató stílusban előadott, de ismeretterjesztésnek szánt videóját Szertár nevű YouTube-csatornájára. Pár évvel később, 2011 januárjában A 10 legjobb vígjáték című videójával debütált a ma már több mint 624 ezer feliratkozóval, vagyis rajongóval rendelkező Dancsó Péter, akit aztán májusban már Szirmai Gergő, a Hollywood Hírügynökség csatorna jellegzetesen gesztikulálva ordibáló műsorvezetője is követett.

Sőt, Szirmai azóta több csatornát is indított, a videojátékok tesztelésére szakosodott GameDayIrodát Kiss Imi osztálytársával, ami 137 ezer feliratkozónál jár, míg AFK Légió nevű utazós csatornája 5 ezer rajongó híján alulról nyaldossa a 100 ezer követőt. Valahogy így indulhatott el a magyarországi youtuberek története. Ezt a jelenséget és közeget hivatott népszerűsíteni, és a 30 évesnél idősebb generáció közbeszédébe beemelni a StarNetwork ügynökség által kezdeményezett Videós Gála is, amelynek főszponzora a Telekom.

Az ügynökségünk elsődleges célja, hogy minőségi videós tartalmakat előállító egyéniségeknek, cégeknek és márkáknak nyújtsunk profi segítséget a YouTube felületén – vázolja hitvallását Hernádi Gábor, a Star Network ügyvezető igazgatója. Cégük egy közel 200 partnerből álló portfóliót gondoz, 1.1 milliárdos össznézettséggel, 3,1 millió feliratkozóval és 64 milliós megtekintéssel rendelkeznek az elmúlt 30 napot tekintve.

Órák alatt 400 ezren szavaztak a magyar vloggerekre

Április 22-én szombaton 19:00-tól élőben közvetítik a Telekom Videós Gálát, ahol 9 kategóriában díjazzák a videósokat. Első körben hazánk 50 legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornájának készítői választották ki azt az 5 csatornát, amik szerintük az elmúlt évben a legjobb teljesítményt nyújtották egy adott kategóriában. Így alakult ki az az ötös shortlist kategóriánként, amelyekre a második körben lehetett szavazni. Természetesen a csatornatulajdonosok a saját kategóriájukban saját magukra nem szavazhattak. A leadott szavazatokat nevük felvállalásával adták le a videósok.

A második körben a szavazás kettévált, ahol egyrészt a közönség, másrészt pedig egy szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat.

A közönség klasszikus online szavazással voksolhatott az egyes kategóriákban a végső győztesre három héten keresztül. A legtöbb szavazatot kapó videós 5, míg a legkevesebb szavazatot kapó videós 1 pontot kapott egy adott kategóriában. A közönségszavazás a Videós Gála hivatalos weboldalán online történt. Alighogy elindult a szavazás, az első 24 órában 400 ezren, a három hét alatt pedig összesen közel másfél millióan szavaztak a magyar vloggerekre. A szakmai zsűri összetétele a hazai MCN-ek szakembereiből, videós szakemberből és a Google által delegált szakemberből áll. A zsűri szavazatait összegezve kategóriánként ugyancsak 5 és 1 pont között tudtak pontot kapni a videósok az elért helyezés függvényében.

A két különböző zsűri döntését összevetve alakult ki a végső sorrend, holtverseny esetén a közönség által jobb helyre sorolt videós nyeri az adott kategóriát. A szavazást április 19-én délelőtt lezárták.

2017-ben megérett az idő arra, hogy rangjánál kezeljük a témát, hiszen a 30 év alattiak között a videók elérése már nagyobb, mint ebben a célcsoportban a kábelcsatornáké – mondta az Origónak Hernádi Gábor.

Ma körülbelül 150 olyan videós tartalomgyártó van Magyarországon, akinek már számottevő elérése van. Köztük nem ritka az olyan, akinek havi szinten akár 8 milliós – érvel tovább, és kiemeli, hogy az innovatív multinacionális cégek folyamatosan azon ügyködnek, hogy elérjék az Y és Z generációs célcsoportjukat. Ehhez pedig tökéletes csatorna a YouTube, és nagyon jó eszköz egy ilyen videós.

Sminktippes és animációs figura a jelöltek között

A gaming kategória jelöltjei között van DoggyAndi, aki elsősorban a máig legnépszerűbb játékról, a Minecraft-ról készít videókat. LuckeY csatornáját egy FIFA gameplay-jel indította el, és mai napig szívesen előveszi ezt a közkedvelt szériát. Nessaj a honfoglalás mestere, de nagy hangsúlyt fektet a csatornán kedvenc sportjába, a fociba is, hiszen a Sport Videói hatalmas népszerűségnek örvendenek. A TheVR tematikája a kezdetekben sokat változott és fejlődött, viszont van egy dolog, ami mindvégig megmaradt: a szórakoztatás. Pisti jópofa őrültsége és Jani csendesebb humora megunhatatlan párost alkot már évek óta. Videojatekzsoltiban nem kell csalódnunk, ha a legújabb játékokra vagyunk kíváncsiak. Tippünk, hogy a nagyon népszerű TheVR kapja a díjat.

Vlog kategóriában jelölt Csecse Attila, aki pályafutása elején főként könyvekkel foglalkozott, azóta viszont feltört belőle a klasszikus vlogger, és a legváltozatosabb formában szórakoztatja a közönségét. Dani channel hihetetlen kreativitással és odaadással készíti a videóit, kezdetben gamertartalmakkal foglalkozott, azóta viszont a vlog olyannyira meghatározó lett számára, hogy ez lett a fő profilja, a gaminget pedig külön csatornán folytatja. Az I Have No Idea Hungary csatornáról Ábel mindig is színész vagy rendező szeretett volna lenni, ezt az álmát pedig most a YouTube-on valósítja meg, hiszen sok-sok vicces videójában mindig más szerepbe bújik, hogy szórakoztassa a közönségét. Maris igazi életvidám, szabad szellemű lány, aki szereti szórakoztatni a közönségét, miközben ő is jól mulat a videók készítése alatt. Szalay Isti a hazai vloggerközösség egyik ikonikus alakja, aki humoros személyiségével szeretné szórakoztatni a csatornájára látogatókat.

Tippünk szerint Szalay Isti és humora a befutó.

Életmód kategóriában jelölt AvianaRahl, aki haulvideók, szépségtrükkök, gasztro, testedzés, DIY, könyvek témában jelentkezik. FollowAnna csatornája rendkívül változatos, hiszen a sütéstől a sminkelésig, a DIY-tól a kérdezz-felelek videókig szinte mindent megtalálunk. Hédinke, ha feliratkozószámban nem is, de minőségben mindenképpen felér a nagyokhoz, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2016 augusztusában kezdett videózni, és már bejutott a top 5-be. Karin Dragos csatornája különleges, hiszen noha 2013-ban már elkezdett videózni, magyarul csak 2016-ban kezdett videókat készíteni. Viszkok Fruzsié hazánk legnagyobb lifestyle-csatornája, ahol a haulvideóktól a vlogokig, a beautyvideóktól a sportvideókig gyakorlatilag minden megtalálható.

Tippünk a mindig sminkre kész Viszkok Fruzsi.

Film és animáció kategóriában Attis, az Animegyetem műsorvezetője az egyik jelölt, aki él-hal a japán animációs sorozatokért, vagyis az animékért. Szirmai Gergely a magyar YouTube egyik legmeghatározóbb arca, lassan, de biztosan dübörög a 400 ezer tag felé. JustVidman kreatív megvalósításban és páratlan humorában, egyedi rajzolási stílusa ugyan egyszerűnek tűnhet, mégis ez tette ikonikussá őt. A Kerekmese kedves kis gyerekdalait, meséit animációs formában tárja a legkisebb videófogyasztók elé, és ezzel rendkívüli népszerűségnek örvend. KenyTheOne az egyik legrégebbi tartalomgyártója a magyar YouTube-közösségnek, eleinte Antifaces nevű csapatával fogalmaztak meg sokszor humoros, sokszor pedig igen melankolikus hangulatú társadalomkritikákat videóikban.

Tippünk: Szirmai Gergő.

Humor kategóriában jelölt Ábel von Müller, az a napszemüveges srác, aki annyira pörgősre vágja a videóit, hogy le sem bírod venni a szemed róla. A PamKutya formációból „Pista és Béla" a legismertebb „álruhás" videósok hazánkban. Radics Peti a szinkronparódiák koronázatlan királya, aki videóiban csak ikonikus kendőjével az arca előtt jelenik meg. Dancsó Péter hazánk egyik első generációs youtuberei közé tartozik, jelenleg az övé Magyarország legtöbb feliratkozóval bíró csatornája. Zsozeatya egy igazi humornagyágyú, videóit nem lehet mosoly nélkül végignézni, különleges szókincsével bármilyen szituációt viccessé varázsol, legyen szó gameplayekről, vlogokról vagy festős streamekről. Tippünk: Dancsó Péter.

Az ismeretterjesztő kategória jelöltjei között van a CultureGeeks csatornája, mely azon kevés csatornák közé tartozik, amit hárman vezetnek: Erzsi, Bence és Andris. Csebe a szórakoztató információátadás mestere, videóiban gyakorlatilag bármiről beszélhet, ahogy ő fogalmaz: érdekesen és humorosan. Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok nemcsak élőben, hanem videókon keresztül is képes elkápráztatni a közönséget, anélkül hogy bármilyen kameratrükköt használna. Anita hihetetlen kreativitással szemléli a világot, bármit át tud alakítani, hogy praktikus, érdekes, látványos kiegészítőt varázsoljon belőle. Walrusz 2014 decemberében kezdte el Heti Rozmár nevű sorozatát, aminek keretein belül az utóbbi évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ismeretterjesztés, elsősorban biológiatémában. Tippünk a mindig jól fésült Csebére esik.

Utazás kategóriában is feltűnik Szirmai Gergő AFK Légió csatornája, ahol egzotikus kalandjai mellett Gergő mélyebb gondolatait is megismerhetjük egy-egy utazós videóban. Gottschall Eszter az USA-ban él, általában érdekességeket és fontos tudnivalókat oszt meg a közönségével. Jancsó Gergely azon szerencsés emberek közé tartozik, akiknek a munkája egyben a kedvenc hobbija, ez pedig nem más, mint a fotózás. Az Úton Magyarósi Csaba azon csatornája, ahol az utazás kap főszerepet. Ezen a csatornán Csaba egy adott úti célról mindent megmutat, amit érdemes megtekinteni vagy kipróbálni. A Világgá Mentem csatorna fókuszában olyan csodás és egzotikus helyek állnak, mint például Japán, Kína, Kambodzsa és sok más.

Tippünk megintcsak az ordítva gesztikuláló Szirmai Gergő.

Tech kategóriában a Broadtest csapata nemcsak a szokványos teches videókat prezentálja specifikációkkal és véleménykifejtéssel, hanem komplett sztorikat írnak videóik köré, de van, hogy kíméletlenül megnézik, mit bír ki egy-egy termék. A Hyp-R két fős csapata egy igazi pasiknak szóló csatornát vezet, ahol a techvideókon kívül az autók és a játékok is érdeklik őket, így heti rendszerességgel érkeznek a változatos, kreatív tartalmak tőlük. Magyarósi Csaba mostanság már napi vloggal jelentkező Apple-rajongó, aki él-hal a technikai újdonságokért. A Tech2 csatornája mindig törekszik a legfrissebb techcuccok bemutatására, legyen az telefon vagy akár laptop. A TheVR csapata a játékok mellett a legújabb technológiai innovációkat sem fél bemutatni. Jani és Pisti a laptopokon át a mobiltelefokon keresztül monitorokat, billentyűzeteket, egereket és más-más perifériákat is bemutat. Tippünk: TheVR.

Az év női felfedezettje kategória jelöltjei között tűnik fel Ilonka néni, aki 2016 egyik legnagyobb meglepetése. Egy év alatt több százezer ember szívébe lopta be magát szerethető és szívmelengető tartalmaival. Inez csatornája igazi lifestyle-csatorna, ahol mindenféle videóval találkozhat a néző: DIY, vlog, gasztro, kedvencek, haul, kihívások és még sok más. Kitti fiatalkora ellenére óriási népszerűségre tett szert, ami nem is csoda, hiszen csatornáján csupa humoros és szórakoztató tartalmat találunk, többek között kihívásvideók, reakcióvideók és sztorizós videók formájában. Polla csatornája igazi sikertörténet, hiszen noha 2016 szeptemberében indult, már több mint 155 ezer feliratkozó követi hétről hétre a tartalmait. Az Anett és Ancsa formáció individuális ága ez a csatorna, ahol humoros, gaming, cicás, vlog, de akár edzős videókat is megtalálhatunk, ezek pedig hiánypótlóak a hazai YouTube-on. A Sütik Birodalma Szandival egy hiánypótló csatorna, ami egyetlen dologról szól, amit Szandi imád, de arról minden mennyiségben: a sütikről. Tippünk szerint az örökifjú Ilonka néni viszi el a díjat.

Az év férfi felfedezettje kategóriájának top5-jében van Barni csatornája, ami sokféle nézőnek tud szórakozást nyújtani, hiszen gaming, vlog és humoros tartalmak mellett akár utazós videókkal is találkozhatunk a csatornáján. A BENIIPOWA csatornán Beni gaming és vlog tartalmakkal foglalkozik vegyesen, ez a kombináció pedig változatosan képes szórakoztatni a közönségét. Henry alig egy éve kezdett el videózni, de ennyi idő is elég volt, hogy bizonyítsa a YouTube-közösség előtt a rátermettségét. Mr. Csipesz igazi vloggervénával van megáldva, gyakorlatilag bármilyen témát képes humorosan feldolgozni, ami a keze ügyébe kerül. Owen igazi gamercsatornát vezet, még ha nem is átlagosat: szeret a legbetegebb és legindokolatlanabb játékokkal játszani, és kicsit ő maga is megőrül, miközben a néző kiválóan szórakozik rajta. A gaming tartalmak mellett egy-egy beszélgetős, kérdezz-felelek vagy reakcióvideót videóval is gazdagítja a repertoárját, kiakadásai és kommentárjai pedig felejthetetlen élményt nyújtanak.

Tippünk: Beni.

Bárki lehet youtuber

Hernádi Gábort arról is megkérdeztük, mennyi idő és mi kell ahhoz, hogy valaki befutott videós legyen. A cégvezető szerint idális körülmények között már akár egy év alatt is hatalmas növekedést lehet elérni. Kitartás, kollaboráció, szerethető karakter és elszántság kell szerinte.