Nem sok minden történt az elmúlt években a világ egyik legnépszerűbb torrentkliensének háza táján, csak kisebb frissítéseket kapott az uTorrent. De majd most!

Brian Cohen, a BitTorrent technológia megálmodója, és a BitTorrent Inc. alapítója a TorrentFreak „Steal This Show" podcastjében most bejelentette, hogy radikális újításokat fog kapni a havi 150 millió aktív felhasználóval büszkélkedő szoftver.

Állítása szerint a következő főverzió nem egy megszokott windowsos program lesz, helyette böngészőn keresztül működik majd. Cohen technikai részleteket nem osztott meg, azonban a szavai alapján csak a kliensprogram kezelőfelülete költözhet át a böngészőkbe, a letöltést és feltöltést végző szoftveres komponensek továbbra is a helyi számítógépen futhatnak majd. A böngészőbe költözéssel együtt

megújul az alkalmazás felülete is, a következő generációs uTorrent egyszerűbb és átláthatóbb felhasználói élményt nyújthat.

Cohen szerint az alaposan újragondolt uTorrent folyamatosan válik majd elérhetővé a felhasználók számára, nem szeretnék elidegeníteni a program eddigi működését és kezelőfelületét megszokott fájlcserélőket.

