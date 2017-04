Lassan már műtét közben is mobilozhatunk?

Az emberiség egyre növekvő tábora látszólag már nem is használja a telefonját, hanem inkább szimbiózisban él azzal. Éppen ezért is nem meglepő, hogy olyan helyzetekben is többé-kevésbé elfogadottá válik a telefonozás, amelyek esetében eddig szóba sem jöhetett a készülékek nyomkodása.