Witcher 4 - még mindig bizonytalan a folyatás sorsa

Az utóbbi hetekben tucatjával jelentek meg cikkek és hírek az interneten a legendás széria folytatását megerősítve, ám legalább ugyanannyian cáfolták meg ennek az állításnak valóságtartalmát. Megbízhatónak hitt portálok váltig állították a negyedik rész hivatalos bejelentését, míg mások fejcsóválva javították ki az előbbieket. De honnan indult a mendemonda hömpöly?

Azok a platformok, melyek a folytatás, azaz a Witcher 4 bejelentésének megerősítését hírezték, egy lengyel televíziós interjúra hivatkoztak. Adam Kicinski, a játékot fejlesztő CD Projekt Red vezérigazgatója azt mondta:

Igazságtalanság lenne a Witcher rajongókkal szemben, ha nem folytatnánk a sorozatot. Korai még erről beszélni, de nem felejtjük el ezt a brandet. Hosszú évek óta dolgozunk ebben az univerzumban, és úgy érzem, még nincs ezzel vége. A Witcher világa hatalmas és fantasztikus elmesélni a történeteit.

Ezzel csupán egyetlen probléma van, mégpedig az, hogy a szóban forgó televíziós interjú 2015 Decemberében, csaknem két évvel ezelőtt zajlott le, nem pedig napjainkban. Ez azért fontos, mert ugyanazon év tavaszán jelent meg a Witcher trilógia harmadik része, a Wild Hunt. Ez a játék több, mint 800 díjat nyert meg világszerte - a legjobban várt játék, az év játéka, legjobb történet, legjobb grafika, legjobb zene és még egy sereg más kategóriában, ezért nem csoda, hogy a sikereken felbuzdulva a fejlesztőcég vezérigazgatója esetleges folytatásról beszél ugyanabban az évben.

Ami elfelejtődött útközben az az, hogy már megkaptuk a folytatást! Két csodálatos bővítménnyel gazdagodott a harmadik rész, mégpedig a Hearts of Stone és a 2016 Májusában megjelent Blood and Wine képviseletében. Bár nem önálló játékokról beszélünk, ennek ellenére folytatták és tovább mélyítették a Witcher világát s történetét, mi több, a Blood and Wine, az utolsó bővítmény, végérvényesen lezárta a legendás főhős, Geralt, történetét.

Afölött sem szabad elsiklani, hogy a Blood and Wine kiegészítő önálló játékokkal szemben nyert el egy újabb tucatnyi díjat, köztük a legjobb szerepjáték, legjobb történetmesélés és legjobb vizuális grafika kategóriákban. Az, hogy egy DLC ilyen teljesítményt nyújtson olyan versenytársakkal szemben, mint a Fallout negyedik része vagy a Dark Souls 3 és az Overwatch, igazán elismerésre méltó, és azt is halkan jelzi, hogy a

Witcher szériából már a maximumnál is többet hoztak ki a lengyel fejlesztők.

Tehát amikor Adam Kicinski a lengyel tévének adott interjújában a Witcher folytatásáról beszélt, egyszer sem hagyta el a száját a negyedik rész vagy egy teljesen önálló Witcher játék megalkotása, hanem a Blood and Wine kiegészítőre gondolt. Sőt, nemrégiben Marcin Iwinski, a CD Projekt Red társalapítója egy interjúban közölte, hogy:

A Blood and Wine kiegészítő volt a befejezés, a vége, és nem tervezünk újabb Witcher játékot készíteni a közeljövőben, ha egyáltalán fogunk valaha.

Búslakodásra viszont nincs ok, mert van egy hivatalosan megerősített videojáték, amit a CD Projekt Red fejleszt, ez pedig nem más, mint a Cyberpunk 2077, ami szintén egy akció-szerepjáték lesz, melynek műfajában már vér profivá vált a lengyel csapat.

Bár a játék már akkor fejlesztés alatt állt, mikor a Witcher harmadik részén még javában munkálkodtak, a széria befejezésével most már osztatlan figyelemmel dolgozhatnak a Cyberpunk 2077-en.