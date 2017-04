Zenél, italokat hűt és világít a high-tech kávézóasztal

Elérte a bútorokat az okosítási láz. A Sobro képében most elkészült az egyik első high-tech kávézóasztal, de sajnos egy kisebb vagyont kér érte a gyártója.

Lassan minden tárgy okossá válik a környezetünkben, most a bútoriparban is elkezdődött a forradalom. A StoreBound nevű vállalat az elmúlt napokban bőségesen összeszedte az IndieGoGo közösségi finanszírozós portálon (via UberGizmo) a Sobro nevű kávézóasztal piacra dobásához szükséges fedezetet.

Nem meglepő a kampány sikere, ugyanis az elegáns bútordarab

beépített hűtővel rendelkezik az italok számára, Bluetooth-os külső hangfalként funkcionál, LED-es hangulatvilágítással teszi atmoszferikusabbá a nappalit, továbbá két USB kaput kínál a laptopok és okoseszközök töltéséhez.

Ezen túlmenően található még benne két sima fiók a távirányítók és hasonló szabadon választott holmik tárolására. Az edzett üveg lapjával szépen integrálták a hűtő, a hangerő, továbbá a világítás kezelésére használható gombokat. A gombok konkrétan az üveglap alatt találhatóak, így nem kell attól félni, hogy zárlatos lesz egy véletlenül kiöntött italtól a csodaasztal.

A Sombro egyetlen nagy problémáját az ára jelenti: az IndieGoGós előrendelők 649 dollárért is beszerezhetik, ám az ajánlott fogyasztói ára 1499 dollár lesz.

Átváltva durván 186 és 429 ezer forintokról van szó. ÁFA nélkül.

