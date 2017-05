Sikertelenül próbálta zsarolni egy hacker a Netflixet

Kiszivárgott az internetre az Orange Is the New Black sorozat ötödik évadának első tíz epizódja. A Netflix óriási kritikai sikert aratott, saját gyártású műsorának idei évada 13 részes lesz, a jelenlegi tervek szerint 2017. július 9-től válik majd teljes egészében megtekinthetővé a szolgáltatásban.