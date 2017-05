Modern köntösben tér vissza a ZX Spectrum

Hazánkban egyértelműen a Commodore 64 volt az első számú mikroszámítógép, de a ZX Spectrum is komoly rajongótáborra tett szert. A fanoknak köszönhetően most visszatérhet a legenda.

Dübörög a retro őrület, de nem mindig a legendássá vált eszközök gyártói próbálnak egy kis extra bevételre szert tenni, a közösségi finanszírozásnak köszönhetően sokszor a rajongók lehelnének új életet a szívüknek kedves eszközökbe. Ez történt most is, egy nemzetközi csapat a Kickstarteren reklámozza az újratervezett külsejű, hardveresen feltuningolt ZX Spectrum Next számítógépet.

A Next érdekessége, hogy az eredeti hardverek használatának köszönhetően 100 százalékban kompatibilis az eredeti Spectrumra írt szoftverekkel, továbbá a mikrogéphez készült perifériákkal.

A processzora maradt az eredeti Z80, a CPU órajele a működési módtól függően 3,5 vagy 7 MHz.

Ettől függetlenül akad pár modern komponens az áramköri lapján:

HDMI és D-SUB kimenetek a modern kijelzőkhöz való csatlakoztatáshoz, microSD foglalat a könnyebb szoftvertöltögetéshez, plusz opcionálisan Wi-Fi, dedikált GPU, valós idejű óra.

A ZX Spectrum Next piacra dobásához minimum 250 ezer fontot kívánt összekalapozni a csoport, hírünk írásakor csak a fix idejű kampány harmada ment le, és máris 410 ezer font bevételnél tartott a projekt. Az adakozóknak 99 fontot kell kifizetniük a NYÁK-ért, 175 fontért már csinos új házba gyárilag beszerelt modellt kapnak, 215 fontért pedig valós idejű óra és Wi-Fi is lesz az új Speccy-jükben.

A tervek szerint 2018 januárjában kezdődhet meg a ZX Spectrum Next kiszállítása a Kickstarteren adakozókhoz.

