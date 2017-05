Alig egy évvel az indulása után a belépőjegyek online piacterét létrehozó magyar startup már megkezdi a nemzetközi piacokon való terjeszkedést.

A 2016 márciusában indult Tickething hazánkban elsőként hozott létre olyan online piacteret, amelyen bárki biztonságos keretek között értékesítheti feleslegessé vált koncert-, fesztivál-, színház-, vagy éppen sporteseményre szóló belépőjét.

Az oldal azóta már több mint tízezer regisztrált felhasználóval büszkélkedhet Magyarországon, és ez a szám a nyári fesztiválszezonban várhatóan tovább fog nőni. Emellett a cég tervei között hangsúlyos szerepet tölt be a nemzetközi terjeszkedés, amelynek első lépéseként május elején Ausztriában is elérhetővé vált szolgáltatásuk. A választás nem véletlenül esett a szomszédos országra.

Számos világhírű zenekar és előadó lép fel Ausztriában, a piac mérete is nagyobb és a jegyárak is magasabbak, mint itthon, másrészt elterjedtebbek az elektronikus belépők is.

Világszinten több ezer milliárd forintos piac

Bár itthon az online jegy újraértékesítés még gyerekcipőben jár, a világon egyre nagyobb lehetőséget jelent a másodlagos jegypiac. Iparági becslések szerint az Egyesült Királyságban például egy milliárd fontot (közel négyszáz milliárd forintot), míg az Egyesült Államokban öt milliárd dollárt (közel ezerötszáz milliárd forintot) tesz ki az újraértékesített jegyek forgalma.

Magyarországon a legtöbben a közösségi médián keresztül próbálják meg eladni a feleslegessé vált elektronikus belépőjegyeiket. Ez azonban rengeteg visszaélésre, csalásra ad lehetőséget. A Tickething ezzel szemben egy teljesen átlátható, biztonságos rendszer, hiszen az eladó előélete, és a teljes tranzakció nyomon követhető, a rendszeren keresztül, ellenőrzött módon megy végbe.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!