Ezért nem szivárognak ki fotók az új iPhone mobilokról

Szinte nem telik el olyan hét, hogy ne érkezne valamiféle információ a következő generációs Apple iPhone mobilokról, azonban ezek általában vagy kisebb jelentőségű szivárogtatások, vagy puszta spekulációk. A szivárogtatás művészetének csúcsát az új termékekről készült fotók nyilvánosságra hozatala jelenti, ám ez nem jellemző az Apple termékei esetében.

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy mindez elsősorban a komoly biztonsági intézkedéseknek köszönhető, a hírzárlat betartását technikai módszerekkel erőszakolja ki az Apple. Most érdekes információk kerültek nyilvánosságra a módszerek kapcsán, köszönhetően a New York Egyetemen tanuló Dejian Zengnek.

Kíváncsiságtól hajtva a diák még tavaly nyáron ledolgozott hat hetet betanított összzeszerelőként a Pegatron egyik gyárában, abban az időszakban, mikor a létesítmény éppen átállt az iPhone 6 gyártásáról az iPhone 7-esére.

Elmondása alapján a gyárba való belépés után a dolgozók átöltöznek a munkaruhába, majd legalább egy fémdetektoron át kell sétálniuk az üzemhelyiségbe való belépés előtt. Semmiféle fémet tartalmazó tárgyat sem vihetnek be magukkal, az iPhone 7 gyártására való átálláskor a biztonsági szolgálat annyira érzékenyre állította a detektorokat, hogy még a hölgyek melltartóinak fém díszítései miatt is sípoltak.

Zeng őszintén kétli, hogy a dolgozók képesek lennének kamerát becsempészni az üzembe.

A magas beosztású menedzserek ugyan bevihették a mobiljaikat, de kifelé bizonyítaniuk kellett, hogy a saját telefonjukkal a zsebükben próbálnak távozni.

Az iPhone 6 gyártásakor Zeng több alkalommal is látott auditot tartó Apple-alkalmazottakat, a megjelenésükkor kissé zaklatottak lettek a gyár menedzserei. Ilyenkor külön kiadták a dolgozóknak, hogy szigorúan tartsák be az összes procedúrát, ne beszélgessenek, üljenek egyenes háttal. Az iPhone 7 gyártásának beindításakor már minden nap a gyárakban tevékenykedtek az Apple saját emberei.

