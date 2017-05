Tisztogatást tartott a brit felhasználói között a Facebook

Plusz újságokban hirdeti, hogy nem kell mindent elhinni, ami megjelenik a felületén.

Pontosan egy hónap múlva előrehozott választás lesz az Egyesült Királyságban. Theresa May kormányfő célja, hogy a Brexit gyakorlati lebonyolítását olyan politikai szereplők végezhessék, akik a választópolgárok többségének tényleges támogatását élvezik.

A hamis hírek terjesztése miatt az elmúlt időszakban komoly kritikákat kapott Facebook is készül a brit választásra.

A vállalat helyi leánycége mától kezdve egész oldalas újsághirdetésekben gyakorlati tippeket ad arra, hogy a választópolgárok milyen módokon szúrhatják ki az interneten megjelenő hamis híreket. Többek közt a The Daily Telegraph, The Guardian, és The Times lapokban is hirdet a vállalat.

Többek közt olyan tanácsokat osztogat a Facebook, hogy a felhasználók legyenek szkeptikusak a valamilyen okból megdöbbentő című írásokkal, ne legyenek restek leellenőrizni az információk forrását, nézzék meg a cikkek megjelenési dátumát, és kételkedjenek a szokatlan kinézetű weblapokon olvasott információkban.

Ez még nem minden, ugyanis a Facebook újonnan fejlesztett algoritmusok segítségével

több ezer brit felhasználói profilt purgált ki a rendszeréből.

A kérdéses profilok szinte biztosan hamisak voltak, többnyire közt hamis hírekben utazó publikációk felfuttatására, vagy általános spammelés céljából hozták létre azokat.

Végül megemlítendő, hogy a felhasználók testre szabott hírfolyamát összeállító algoritmust is frissítette a Facebook, hogy minden eddiginél hatékonyabban sikerüljön emberi beavatkozás nélkül elrejteni a hamis információkat terjesztő webhelyeket.

