Egeret és billentyűzetet ad az Intel automatája

Ugyan a kisértékű kütyüket kiadó automatáját még 2013-ban installálta az egyik kutatással és fejlesztéssel foglalkozó kaliforniai irodájában az Intel, azonban komoly nyilvánosságot csak most, egy reddites bejegyzés (via The Verge) hatására kapott az eszköz.

Az „IT on the Go" szlogennel ellátott eszközből nem csokit vagy italokat vehetnek ki a dolgozók, hanem például billentyűzetet, egeret, elemeket, akkutöltőt, pendrive-ot. Az eszközök nem kerülnek pénzbe, hiszen céges használatra igényelhetőek, „fizetéskor" az azonosítókártyájukat kell beolvastatniuk a dolgozóknak.

A szokatlan automata célja, hogy a dolgozók pillanatok beszerezhessék a munkájuk elvégzéséhez szükséges, kisértékű irodai eszközöket. Az ilyen berendezéseket tradicionálisan az informatikai üzemeltetési részlegtől kell igényelni, ám ez a folyamat eltarthat egy darabig.

Senkinek sem áll érdekében, hogy a munkatársaknak órákat kelljen várniuk például egy működőképes egér beszerzésére.

