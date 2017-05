A legjobb alkalmazásokat bemutató cikksorozatunkban ezúttal teljes mértékben a kényelem irányába megyünk el, hiszen most a streameléssel foglalkozunk, és ugye kevés kényelmesebb dolog van, ha filmekre, sorozatokra vagy zenére vágyunk, mint hogy közvetlenül az internetről streameljük őket.

Rég vége már azoknak az időknek, amikor a telefonunkra kellett másolgatni az mp3-akat, hogy azokat később hallgathassuk, ma már a különböző alkalmazások segítségével több százezer előadó több millió dala közül választhatunk egy pillanat alatt. Persze attól függően, hogy mit streamelünk (videót vagy zenét), ezek az alkalmazások is elég hamar elhasználják a kisebb mobilnet-csomagokat, így ha megszállott sportolóként mozgás mellé állandóan streamelve hallgatnánk a zenét, érdemes megfontolni, milyen adatcsomagot választunk.



Spotify - a mindenes

Ha pedig úgy döntöttünk, hogy streamelve hallgatjuk majd a zenét, azonnal beleütközünk a Spotifyba, és valószínűleg le is ragadunk mellette. Ez pedig nem véletlen: a svédek által készített alkalmazás az egyik első igazán jól használható online zenestreamelős szolgáltatás volt, azóta pedig csak bővült és okosodott, mára pedig ott tartunk, hogy habár a riválisok talán egy-egy különálló dologban jobbak tudnak lenni, azonban olyan jól használható, kerek és egész csomagot egyikük sem tud biztosítani, mint a Spotify.



Az app nagy előnye, hogy végtelen ideig használható ingyen, igaz, ilyenkor nem választhatjuk ki manuálisan, melyik számot akarjuk hallgatni, és bizonyos időközönként egy-egy reklámot is kapunk a fülünkbe. Ha az ilyen jellegű kötöttségektől meg akarunk szabadulni, akkor be kell ruháznunk a havidíjas előfizetésbe, amiért cserébe ráadásul megemelt hangminőséget kapunk, valamint offline hallgatásra is lementhetjük a számokat. Új felhasználóként egyébként az előfizetés mindössze 4,99 euróba kerül.

A Spotify ezenkívül nagyon jó abban, hogy hatékonyan ismertessen meg velünk különböző előadókat, ugyanis a zenehallgatási szokásaink alapján elég pontosan meg tudja tippelni az ízlésünket. Ezenkívül a programnak remek Facebook-integrációja van, így nyomon követhetjük, hogy a barátaink mit hallgattak, és böngészhetünk az általuk közzétett lejátszási listákban is

Apple Music - az almás ökoszisztéma rajongóinak

Ha Apple-készülékekkel rendelkezünk, érdemes lehet megfontolni a két éve elindított Apple Music szolgáltatást is. Ennek a vállalat többi alkalmazásához hasonlóan az a legnagyobb előnye, hogy tökéletesen illeszkedik az iPhone - iPad - Mac ökoszisztémába, és nagyon egyszerűen használható. Ingyenes verziója nincs, azonban az elég hosszú (három hónapos) próbaidőszak után itt is csak 4,99 eurót kell fizetni havonta.

A program az algoritmusai segítségével nagyon ügyesen tudja megtippelni, hogy mit szeretnénk hallgatni a különböző stílusú csatornákon, amellett, hogy természetesen szabadon kiválaszthatjuk mi is a kívánt előadót vagy számot. Ehhez hasonlóan az egész nap szóló Beats 1 nevű adó is egészen remek, ahol nem csak állandó rezidens DJ-k garantálják a kiváló muzsikát, hanem rendszeresen betérő sztárvendégek is. A felhozatal ugyan még némileg kisebb, mint a Spotify esetében, azonban egyrészt rohamosan növekszik, másrészt pedig az Apple alaposan beveti a befolyását, és így több neves előadó új száma vagy albuma is itt szokott debütálni, és némelyik még bizonyos ideig exkluzív is marad. Az Apple Music pedig egy esetben teljes mértékben veri a Spotifyt: ha keményvonalas Taylor Swift-rajongók vagyunk, akkor mindenképpen ezt az alkalmazást válasszuk, hiszen az énekesnő továbbra is lázad a Spotify ellen, így ott egyáltalán nem érhető el tőle semmi.

Google Play Music és Tidal - az egyszerű és az újonc

A Google Play Music ezekkel szemben némileg egyszerű történet: ingyen feltölthetünk rá legfeljebb 50 ezer saját zeneszámot, amit aztán később bármelyik támogatott okoseszközünkön visszajátszhatunk, vagy lementhetünk offline hallgatásra. Ha azonban hajlandóak vagyunk leszurkolni a szolgáltatásért havi 1490 forintot, úgy korlátlanul válogathatunk a Play Music több mint 35 millió számából.

Az eddig említett alkalmazásokkal szemben a Tidal még nem olyan népszerű, ráadásul nem is kínál annyi lehetőséget a felfedezésre, mint akár a Spotify, akár az Apple Music. Továbbá jelenleg még a felhozatal is eléggé foghíjas, és a kezelhetősége sem annyira kényelmes, mint a konkurenseknek. De akkor miért is említjük meg ebben a cikkben? Nos, ennek alapvetően két oka van.

Az egyik, hogy a Tidal az után vált ismertebbé, hogy 2015-ben megvette a neves zenész, Jay-Z. Ezt követően egy nagy esemény keretében kvázi újraindították az egészet, és bejelentették, hogy a Tidal lesz az első olyan zenestreamelős szolgáltatás, ami ténylegesen a zenészek kezében van - így például benne van Rihanna, a Daft Punk, Calvin Harris, Kanye West és még vagy egy tucat olyan művész, akik jelenleg a popszakma csúcsát képviselik. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek az előadók az ígéretek szerint rendszeresen készítenek majd exkluzív tartalmakat a Tidalra (erre már akadnak példák), másrészt pedig (és ez ugyan a végfelhasználót nem nagyon érdekli) jelenleg ez a szolgáltatás fizeti a legtöbb jutalékot a zenészeknek a felhasznált számaik után.

Mindezzel együtt a Tidal igazából csak a ténylegesen audiofil felhasználóknak ajánlható tiszta szívvel, minőségben ugyanis jelenleg semmi nem tudja felvenni vele a versenyt. Az 1499 forintos prémium előfizetésért ugyan még csak hagyományos mp3-as minőséget kapunk, a 2999 forintos Tidal Hi-Fi csomagért cserébe azonban veszteségmentes (FLAC) tömörítést használó, kristálytiszta hangzásban lehet részünk. Persze ahhoz, hogy ezt ki tudjuk élvezni, megfelelő felszerelésre lesz szükségünk, de annak, aki tudja, mi az a veszteségmentes tömörítés, valószínűleg ezt sem kell elmondani.

Rádiós élmény a neten és az indie-k játszótere

Ha kifejezetten rádiószerű élményt keresünk (tehát inkább különböző stílusú csatornák között váltogatnánk, mintsem előadónként vagy számonként), akkor is megtaláljuk a számításunkat a streamelős alkalmazások között. Egészen konkrétan két app, az IHeartRadio és a TuneIn Radio valószínűleg mindenki igényeit kielégítik majd. Ha a fő csapásirány a zene, akkor az iHeartRadióra lesz szükségünk, ahol közel 2 ezer különböző stílusú adó közül választhatunk, ráadásul a készítők még a különböző ünnepekre is odafigyelnek, így például karácsonykor pillanatok alatt megtaláljuk azt az adót, ahonnan három napig szólhatnak az odaillő muzsikák. Ha viszont a zene mellett olyan adók is érdekelnek minket, amiken sport, beszélgetés vagy éppen kabaré megy, úgy a TuneIn alkalmazás kell nekünk.

Végül pedig zenéről (vagy inkább hangról, hiszen a podcastokkal is számolnunk kell) van szó, muszáj megemlíteni a SoundCloudot is, ami jelentősen különbözik a többi hasonló szolgáltatástól, hiszen elsődlegesen nem a mi ízlésünk kitalálása, kurátorok által fenntartott csatornák ajánlása, és a tükörsima felhasználói élmény a célja. A SoundCloud lényege ugyanis, hogy bárkinek lehetőséget ad arra, hogy feltöltse az általa készített dalt vagy hanganyagot, így összesen már több mint 120 millió, felhasználók által készített szám vagy műsor érhető el. Ez pedig azt jelenti, hogyha a még nem befutott, független alkotók, garázsbandák legfrissebb alkotásaira vagyunk kíváncsiak (vagy mi magunk szeretnénk megismertetni a nagyvilággal a tehetségünket), akkor a legjobb helyen járunk.

Ha nem csak zenére vágyunk...

Persze a szórakozásunkhoz nemcsak zene, hanem videók, filmek és sorozatok is kellenek. Ha van olyan terület, amire a streamelésnek nagy hatása volt, az kétségtelenül a filmek és sorozatok piaca. Ezek a szolgáltatások ugyanis annyira kényelmesek tudnak lenni azáltal, hogy nem kell több gigabájtot letöltenünk, hanem mindössze egy gombnyomás után már a szemünk előtt van a kívánt tartalom (ráadásul bármelyik eszközünkön), hogy még a megszállott illegális filmletöltőket is képes elgondolkodtatni.

Ha pedig filmet vagy sorozatot szeretnénk streamelni, az első utunknak a Netflix irányába kell vezetnie. A szolgáltatás két éve már Magyarországon is hivatalosan elérhető, igaz, emellé sajnos egyelőre nem tartoznak magyar feliratos vagy szinkronos anyagok. Az egy hónapos próbaidőszakot követően legalább 7,99 eurót kell leszurkolnunk a Netflixért, de ha HD-felbontást is szeretnénk (márpedig nyilván szeretnénk), akkor ez felkúszik 9,99 euróra. De még ez is teljesen elfogadható, hiszen cserébe egész hónapban korlátlan mennyiségben fogyaszthatjuk a szolgáltatás keretein belül elérhető filmeket és sorozatokat bármelyik eszközünkön - márpedig a Netflix tulajdonképpen mindenre elérhető a tévéktől kezdve a telefonokon át a játékkonzolokig.

Ráadásul jelenleg a Netflix készíti (az HBO mellett) a legjobb saját gyártású sorozatokat, dokumentumfilmeket, amiket csak itt érhetünk el. A program nagyon kifinomult és folyamatosan fejlődő algoritmusokkal igyekszik megismerni az ízlésünket, és további tartalmakat ajánlani nekünk, így ha egyszer bekerülünk a körforgásba, többé nem tudunk majd szabadulni. Egyedüli hátrányként azt említhetjük meg, hogy a kínálat nem teljesen fix, annak egy része bizonyos időközönként cserélődik, így lehet, hogy egy-egy kedvencünk bizonyos időre kikerül a rendszerből.

Tavaly óta szintén hivatalosan elérhető már hazánkban is az Amazon Prime Video, amire az első fél évben most kedvezményes áron, 2,99 euróért fizethetünk elő, és utána is olcsóbb a Netflixnél a maga 5,99 eurós árával. A helyzet azonban az, hogy az Amazon kínálata mind filmek, mind sorozatok terén egyelőre eléggé sovány, igaz, a vállalat rohamléptékben igyekszik ezt bővíteni. A konkurensekhez hasonlóan az Amazon is igyekszik a saját gyártású tartalmakkal odacsábítani a felhasználókat. Jelenleg a legnagyobb dobásuk a The Grand Tour néven készült autós show-műsor, amit a Top Gear egykori házigazdái, Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May vezetnek. Az Amazon akkora ütőkártyának tartotta a trió leszerződtetését Clarkson BBC-s botránya után, hogy tulajdonképpen a sorozat tavalyi premierjével egy időben terjesztették ki hirtelen a szolgáltatást a világ legtöbb országára.

Végül ha streamelésről van szó, nem mehetünk el a videojátékok mellett sem. A játékok közvetítései eszméletlenül népszerűek, nem csoda, hogy a kifejezetten erre kiépült platform, a Twitch rövid idő alatt hatalmas felhasználói bázisra tett szert. A Twitch nemcsak számítógépeken, tableteken és okostelefonokon érhető el, de játékkonzolokon is, ahonnan ráadásul közvetlenül, néhány gombnyomással mi magunk is elkezdhetünk közvetíteni. A YouTube-hoz hasonlóan a Twitch is lehetőséget ad arra, hogy a közvetítők pénzt keressenek a rendszeren keresztül (feliratkozók által), és ma már ott tartunk, hogy közel sem a közvetített játék a lényeg, hanem maga a közvetítő személye, akik közül sokan már igazi sztárokká váltak a közönség szemében, és nagyon jól meg tudnak élni ebből.

