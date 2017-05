Az Uber lassan egy éve, hogy kivonult az országból, de ittlétének egy előnye mindenképpen volt, megmutatta a taxitársaságoknak, hogy hogyan haladjanak a korral.

Igen, az applikáció alapú taxirendelésre gondolunk, ami – lássuk be – hazánkban szinte ismeretlen volt, vagy legalábbis gyerekcipőben járt a tavalyi évig. Hogy most milyen cipőben jár, annak néztünk egy kicsit utána, és az így szerzett tapasztalatokat meg is osztjuk mindjárt, taxistársaságokra lebontva, de előbb egy érdekes kérdés:

Jó nekünk, ha mobilról rendelünk taxit?

Az első pillanatban szinte mindenki, akinek van okostelefonja – és valamennyire ki is használja az adottságait –, egy keményet bólint erre a kérdésre, de gondoljunk bele egy kicsit jobban! A jelenlegi szabályozás szerint, ha az ember az utcán leint egy taxit, ugyanolyan tarifát kell fizetnie, mint egy bármilyen rendszeren keresztül rendelt autóért.

Ehhez pedig csak egy okostelefon és egy jó mobilnet kell.

Ha tehát szombat este kiállunk mondjuk az Andrássyra, és leintünk egy autót, jó esetben gyorsabban hazaérhetünk, mint ha az appra bízzuk magunkat. Hogy miért? Mert előfordulhat olyan eset, amikor a közelünkben lévő sofőrök még nem végeztek a fuvarral, bár az ügyfél épp fizetéshez és kiszálláshoz készül. Ilyenkor az app a legközelebbi szabad autót rendeli hozzánk, ami lehet, hogy egy kerülettel arrébb van, pedig egy perc múlva a szomszéd utcából pont felénk kanyarodik az üres kocsi, amiből közben kiszállt az utas.

Ilyen esetben hátrányt jelent az app, de természetesen minden más esetben jobb. Látjuk rajta – a jobb társaságoknál –, hogy merre tart a sofőrünk, láthatjuk a becsült fuvardíjat (és talán ez a legfontosabb), így biztosan nem ülünk bele valami kellemetlen meglepetésbe, mint például egy 0-val megdobott fuvardíj.

Összességében tehát maradhatunk annyiban, hogy az app egy jó irány,

így nézzük tehát, milyen megoldásokkal találkozunk ezen a területen a hazai piacon.

Előrebocsátanánk, hogy nem teszteltünk le minden taxitársaságot, mint ahogy minden platformot sem. A legnagyobbak alkalmazásait próbáltuk ki iOS-en. Ezért persze lehetnek kisebb eltérések a mi és az olvasóink által tapasztaltak közt, amennyiben valaki mondjuk Android alapú telefonon próbál szerencsét.

De mi így láttuk:

Taxify

A Taxify egy észt fejlesztésű alkalmazás, amely köré egy teljes taxitársaság épült, így ez a rendszer hasonlít a legjobban az Uberhez. A különbség köztük annyi, hogy a Taxify mindenben igazodik a hazai szabályozáshoz (sárga autók, fix tarifák stb.). A cég tavaly nyáron indította el a szolgáltatását hazánkban, és azonmód fel is szippantotta az innen épp kivonult Uber azon sofőrjeit, akiknek minden jogosítványuk és a megfelelő autójuk is megvolt a taxizáshoz.

Itt azt gondolhatnánk, hogy mivel a cég eleve egy fejlesztőcsapat köré épült, ennek az alkalmazása a legfejlettebb. Nos ez nem igaz. Lehet, hogy ez csupán magyar sajátosság, de a Taxify rendszerében eddig hat útból hárommal volt valami probléma.

Egyszer a GPS működhetett rosszul, mert két eltérő – egymástól 300 méterre lévő – helyen várakoztunk mi és a sofőr, míg a rendszer azt jelezte, hogy

az autó folyamatosan közeledik, majd egy idő után már távolodik.

Kétszer pedig egy teljesen más típusú és rendszámú autót vártunk, mint ami jött. Ez egy szerda délben nem is jelentett komoly gondot, de szombat hajnalban a Gozsdu udvar mellett az ezer taxi közt bizony vártunk vagy 20 percet, mire megkérdeztük az ott álló touranos sofőrt, hogy az autója véletlenül nem egy alaposan átalakított Scenic-e. Az volt.

Az app ezenkívül rendesen működik, a fizetéssel soha semmi gond nem volt, a sofőrök pedig udvariasak – kicsit talán túl közvetlenek tudnak lenni, de ez minden bizonnyal az uberes múltnak is betudható.

City Taxi

A City Taxi alkalmazása egy érdekes hibrid. A taxi rendelése és a fizetés is a megszokott módon működik. A sofőrök udvariasak és előzékenyek. Egyszóval minden rendben lenne, ha nem történne meg a megtörténhetetlen. Előfordult ugyanis, hogy a rendszer nagyon lassan tudott csak autót küldeni egy esősebb munkanap közepén.

Ez még önmagában nem lenne bűn, hiszen valószínűleg mindenki épp akkor jött rá, hogy eleredt az eső és otthon hagyták az esernyőt, így taxit is hívtak gyorsan. Ekkor tehát a City alkalmazása egy kis ideig gondolkozott, majd kidobta, hogy van sofőr, de a várható érkezési idő 10 perc. Még ez sem lett volna baj, de miután úgy döntöttünk, hogy inkább saját kocsival megyünk, és le akartuk mondani a fuvart, egy fura üzenet várt minket. Mégpedig az, hogy

a rendelést csak telefonon lehet lemondani!

Az már egy másik kérdés, hogy abban az időben, amikor amúgy is nehezen lehet taxit hívni, meddig várat a diszpécser, mielőtt felvesz, csak hogy lemondhassuk a rendelést.

Budapest és 6x6 Taxi, Főtaxi

Ezeket a társaságokat azért vettük egy kalap alá, mert egy szinten vannak, ami a mobilos fejlesztéseket illeti. Mindhárom alkalmazás tisztességes iparosmunka. A megrendelési folyamat könnyű, jól átlátható, kapunk várható érkezési időt és kalkulált viteldíjat is.

Ez különösen akkor jön jól, ha nem vagyunk biztosan abban, hogy maradt-e elég pénz a zsebünkben egy buli után,

hajnalban ugyanis a kalkuláció pontosabb, hisz ritkán lépnek fel váratlan forgalmi akadályok az úton.

A Főtaxi alkalmazását külön kiemelnénk, mert egyértelműen az volt nálunk a legpontosabb. Szinte méterre pontosan jelezte a taxi útvonalát, ami különösen a skála másik végén elhelyezkedő Taxify rendszeréhez képest tűnik igazi bravúrnak.

Természetesen van még pár app, amellyel taxit hívhatunk, és van pár alternatív megoldás is, de ezúttal a cél csupán az volt, hogy a taxisvilág saját online rendszereit megvizsgáljuk. Az eredmény pedig megnyugtató. Láthatóan minden társaság komoly erőforrásokat fordított arra, hogy az utasaik kényelmesen, 2017-hez méltó módon rendelhessenek maguknak taxit. És ez szinte minden esetben sikerült nekünk is. Lemondani mondjuk már kevésbé egyszerű, de talán ez is megoldódik egyszer.

