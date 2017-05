Szuper kiegészítő az új MacBook Pro noteszekhez

Hét hasznos bővítőportot biztosít a laptopok szélére pattintható elosztó.

Kisebb felzúdulás kísérte a tavalyi Apple MacBook Pro laptopok bejelentését, ugyanis nem csak hogy rendkívül kevés portot kínálnak a különféle perifériáknak, de még beépített kártyaolvasóval sem rendelkeznek. A Satechi most megoldotta a problémát, az Egyesült Államokban 100 dollárért piacra dobott kiegészítőjével (via The Verge) pillanatok alatt hét hasznos porttal is bővíthetőek a notebookok.

A zseniálisan elnevezett Satechi Aluminum Type-C Pro Hub Adapter for 2016 MacBook Pro 13" and 15" kiegészítő a laptopok bal és jobboldalára egyaránt bepattintható, elfoglalja az adott oldalon lévő mindkét Thunderbolt portot. Szimultán akár kettő is használható a kütyüből.

Az elfoglalt két portért cserébe hét másik portot biztosít:

egy HDMI videokimenetet (maximum 4K@30Hz);

egy Thunderbolt 3-at;

két klasszikus USB 3.0 Type-A portot;

egy USB 3.0 Type-C kaput;

továbbá egy-egy SD és microSD kártyaolvasót.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!