Veszélyben a Hitman jövője?

A japán székhelyű videójátékfejlesztő és kiadó óriáscég megannyi széria mögött áll, melyek tengernyi rajongótábort hívtak életre.

Elég csak a soha véget nem érő Final Fantasy sorozatra gondolni, esetleg az utóbbi időben új lángra kapott Deus Ex játékokra, és mindenki kedvenc bérgyilkosára, a Hitman világára. A Square Enix sosem volt híján a bátorságnak, elvégre olyan darabokkal is kísérleteztek, mint a vegyes fogadtatásban részesített Sleeping Dogs és a Thief. Ezek nem arattak osztatlan sikert a kritikusoknál, mégis remek akció-szerepjátékokká nőtték ki magukat.

Multinacionális cégként a Square-nek számos leányvállalata és szerződéses ügyfele van, ezek közé tartozik, illetve tartozott, a dán IO Interactive fejlesztőcsoport is. A csapat már 2000 óta készítette a Hitman játékokat, akkoriban ezeket még a brit Eidos Interactive publikálta, ám miután azt 2009-ben megvásárolta a Square Enix, a Hitman széria forgalmazása is átöröklődött a japán óriásvállalatra.

Hogy jó döntés volt-e végül az IO Interactive megtartása, az túlságosan sokrétű kérdés ahhoz, hogy egyszerűen ki lehessen jelenteni, igen, vagy nem. Az viszont tagadhatatlan tény, hogy a fejlesztők kezei közü 2009 óta „csak" két teljes értékű videojáték került ki, a Hitman: Absolution 2012-ben és a Hitman tavaly. Az időközben megjelent Hitman Go és Hitman Sniper Challenge játékok csupán Androidra és IOs-re lettek kifejlesztve és kizárólag a Square Enix Montreál által. A 2016-ban megjelent Hitman megalkotásának oroszlánrészét is ez az új leányvállalat végezte, mivel a dán csapat még mindig nem tért magához a 2013-as leépítések után, amikor alkalmazottjaiknak csaknem felét el kellett bocsátaniuk és további bércsökkentéseket kellett megvalósítanuk.

A Square Enix kiadója az alábbi, sokat mondó szavakkal kommentálta az eseményeket:

A maximális játékos elégedettség és a potenciális piaci fejlődés érdekében energiánkat és nyersanyagainkat kulcsfontosságú szériákba és stúdiókba fektetjük."

Üzleti szemszögből nézve nem is annyira meglepő az IO Interactive eladásra kínálása, ám a játékos közösséget, legfőképp a Hitman rajongókat, valóságos sokként érte a Square Enix bejelentése. Ez nem is csoda, hisz

jelen helyzetben nem más, mint a Hitman széria jövője forog kockán.

Hogy kinél maradnak a Hitman játékfejlesztői jogai még kérdéses, bár kétséges, hogy a ballaszttól szabadulni igyekvő Square Enix lesz a birtokos. Az pedig egyáltalán nem biztos, hogy az IO Interactive képes lesz-e egy új Hitman epizód kifejlesztéséhez elegendő tőkét megteremteni. Ha pedig a Square Enix sikeresen eladja a dán csapatot egy másik cégnek, attól még nem biztos, hogy az a cég a Hitman sorozat folytatásáért ütötti majd nyélbe az üzletet... Ami biztos, az az, hogy a Square Enix a mai napig is aktívan keres befektetőket, akik megvennék tőlük a dán fejlesztőcsapatot.

