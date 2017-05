Saját pizzatartót tervezett az Apple

A vállalat természetesen szabadalmaztatta is a találmányt.

Tavaly áprilisban az Apple újfajta papírtáskákat kezdett el osztogatni a saját üzleteiben a fogyasztóknak. Nem is akármilyet, hanem saját tervezésűt, amely a megszokott papírtáskákhoz képest jóval strapabíróbb. A cég jelenleg szabadalmaztatni próbálja a különleges találmányt, feltehetően mivel mérnöki órák mentek a konstrukció kitalálásába.

A Wired (via The Verge) munkatársai most bejutottak az Apple hamarosan átadásra kerülő új főhadiszállására, és persze beszámoltak a futurisztikus építményben látott csodákról. A legkülönfélébb mérnöki bravúrok mellett az is kiderült a cikkből, hogy a vállalat saját pizzatartó műanyagdobozt tervezett az étkezdébe, ugyanis az étkeztetésért felelős személy elégedetlen volt a piacon kapható termékekkel. A saját megoldás tervezésének ötlete nem mostanában merült fel, a cég valójában hét éve adta be a szabadalmi kérvényt a pizzatartóra.

No de mi teszi különlegessé, szabadalmaztatásra méltóvá az Apple pizzatartóját? A megoldás kulcsa, hogy

a mérnökök levegőztető furatokkal látták el a doboz tetejét, így a feltétből áradó gőz java kijut a dobozból, és nem áztatja át a pizzát.

Ennek köszönhetően a pizza ropogósabb marad, amitől jobbak lesznek az alkalmazottak munkakörülményei, így boldogabban és produktívabban végezhetik a munkájukat.

