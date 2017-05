Patchet kap a MineCraft, mert veszélyes lehet a papagájokra

A játékban sugallttal ellentétben nem szabad csokis sütikkel etetni a madarakat.

A videojátékok fejlesztői általában szem előtt tartják, hogy a játékaikban alkalmazott mechanikáknak valamilyen szinten észszerűeknek kell lenniük, de a kitalálásukkor nem feltétlenül néznek utána a részleteknek. Ezt most a Microsoft tulajdonában lévő Mojang is megtapasztalta, a hétvégén ugyanis kisebb botrány alakult ki az oktatási célú használatra is javasolt Minecraft körül.

A problémát az jelentette, hogy a fejlesztők használható tárggyá tették a játékban a csokis sütit, azonban nem tudták, hogy igazából mit kezdjenek vele. A megoldás végül az lett, hogy a Minecraftban lévő papagájoknak csokis sütit dobálva a játékosok megszelídíthetik vagy párzásra ösztökélhetik a madarakat.

A Reddit egyik felhasználója most felhívta a fejlesztők figyelmét arra, hogy a csoki mérgező lehet a papagájok számára.

A Minecrafttel nagyon sok gyermek játszik, ők a játékmechanika alapján azt hihetik, hogy ártalmatlan a házi kedvencként tartott papagájok csokis sütivel való megkínálása, ez pedig elpusztult madarakhoz vezethet. A Mojang kedden közölte, hogy a játékhoz nemsokára érkező 1.12-es javítással megszüntetik a problémát.

A Motherboard megkeresett az ügyben egy papagájokkal foglalkozó kereskedést. Marc Morrone, a Parrots of the World társtulajdonosa elmondta, hogy a legtöbb süteményben tejcsokoládé van, ez a gyakorlatban ártalmatlan a papagájokra. Akkor pusztulhatnának el, ha nagyobb mennyiségű étcsokit ennének, azonban a madarak többsége nem hajlandó elcsipegetni a magas kakaótartalmú édességet.

Azzal viszont egyetértett, hogy a MineCraft fejlesztőknek le kellene cserélniük a csokis süti tárgyat valami másra, például az áfonya megfelelne a célra.

