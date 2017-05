Microsoft Painttel illusztrálta a könyvét egy író

Túl sok szabadideje volt egy kórház éjszakai recepciósaként.

Néhány nappal ezelőtt nagy csendben megjelent Pat Hines első könyve (via Bored Panda), a jelenleg csak angol nyelven elérhető „Camp Redblood and The Essential Revenge" az Amazon és a Barnes & Noble digitális könyvesboltjaiban kapható. Érdekessége, hogy a saját készítésű rajzaival illusztrálta a szerző, a nagy felbontású és rendkívül részletgazdag grafikák a Microsoft Paint programmal készültek.

Hines szerint a paintes rajzolói tudományát az elmúlt bő tíz évben szerezte: túlságosan sok szabadideje volt egy kórház éjszakai recepciósaként, így jobb híján rajzolgatott a tartalomkészítésre általánosságban véve alkalmatlannak tartott alkalmazásban. Más grafikai program használatát nem volt kedve megtanulni, így a már jól ismert Paintet választotta az illusztrációk elkészítéséhez.

A szerző állítása szerint a könyv egy „mocskos szájú nyári kaland bárkinek, akinek már támadt valamiféle lehetetlen, rendezendő nézeteltérése másokkal".

A kötetben lévő illusztrációk itt tekinthetőek meg, Pat Hines paintes munkássága iránt érdeklődők pedig a DeviantArton követhetik a művészt.

