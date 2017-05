Lobbizik a maszek iPhone-javítás ellen az Apple

Nem szeretné a vállalat, ha törvényileg köteleznék a pótalkatrészek biztosítására.

Komoly bajba kerülhetnek a drága okostelefonjaikat, táblagépeiket, vagy éppen laptopjaikat megröptetők. A termékek komponensei egyre integráltabbá válnak, amelynek következtében minden eddiginél nehezebben és költségesebben javíthatóak az eszközök. A leejtésük vagy eláztatásuk esetén sajnos nem biztos, hogy megéri azokat javíttatni.

Az sem segít a helyzeten, hogy az eszközök gyártói valójában nem is szeretnék, ha javíthatóak lennének a véletlenül tönkretett termékeik, ez nem áll az üzleti érdekükben. Éppen ezért a javítást követelő fogyasztók életének megkeserítése céljából úgy döntöttek, hogy az efféle munkákat csak a hivatalosan jóváhagyott, és persze nem éppen olcsón dolgozó szakszervizekben végeztethetik el az ügyfeleik.

És mindezt hogyan kényszerítik ki? Nagyon egyszerűen:

csak a hivatalos szervizek számára biztosítanak pótalkatrészeket.

A helyzet megoldása érdekében fogyasztóvédelmi és elektronikai javítással foglalkozó csoportok az Egyesült Államok jó néhány tagállamában törvényileg próbálják köteleztetni az elektronikai eszközök gyártóit arra, hogy más felek számára is biztosítsanak cserealkatrészeket.

A jelenlegi legfontosabb csatatér New York állam. Közérdekű adatok alapján a The Digital Right to Repair Coalition (újabban csak The Repair Association) idén áprilisig egész pontosan 5042 dollárt költött a törvényjavaslat melletti lobbitevékenységre, míg ugyanebben az időszakban a javaslatot ellenző gyártók összesen 366,634 dollárt égettek el az ellenlobbizásra.

Forintra váltva szemléletesebbek a fenti összegek: 1,4 millió forint vs. 101 millió forint.

Az Apple már két éve próbálja komoly összegekkel országszerte csökkenteni a számára előnytelen javítási törvények elfogadásának valószínűségét. A fenti összegek remekül demonstrálják a felek közti erőkülönbséget; nem azonos ligában játszanak.

