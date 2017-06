A kis- és középvállalkozások egy-egy beruházás megtervezésekor legtöbbször a felmerülő költségek mértékét figyelik elsősorban, ami egy feszes költségvetéssel dolgozó cégtől érthető, de nem feltétlenül a legjobb megoldás.

Ez az attitűd vezet ahhoz is, hogy a kkv-k esetében még mindig gyakran találkozunk kézzel, olvashatatlanul kitöltött számlatömbös megoldással. Ennek oka persze nem mindig a spórolás, hiszen ezek közül a számlák közül mindig ki lehet hagyni egy pár oldalt, arra az esetre, amikor esetleg valamilyen okból korábbról kellene egy-egy számla, de most ne is ebből induljunk ki, maradjunk a legalitás talaján.

Mire jó az elektronikusan kiállított számla?

Fontos tisztázni, hogy az elektronikusan kiállított számla nem azonos az e-számlával. Az előbbit ugyanis amellett, hogy elektronikusan állítottuk ki, mindenképpen ki kell nyomtatni, hogy érvényes legyen. Az előnyei pedig még ennek is kézenfekvőek.

Például jól olvasható, és az összegek is biztosan pontosak rajta, mert a legtöbb számlázóprogram saját maga tölti ki az áfamezőt, így megkímél minket a számolgatástól.



Emellett van olyan rendszer, amely a cégbíróság rendszeréből le tudja hívni annak a cégnek az adatait, amelyiknek a számlákat kiállítjuk, így nemcsak hogy automatikusan kitölti a székhely és az adószám mezőket helyettünk, de különböző információkkal is tud szolgálni az adott cégről, így megmenthet minket egy felesleges számla kiállításától is.

Van olyan rendszer, ami még a nyomtatást is átvállalja tőlünk, itt, ha egy rubrikát bejelölünk, akkor a számlánk ki lesz nyomtatva, és el lesz postázva a kijelölt cégnek.

Telepített vagy online?

A számlázóprogramoknak két alapvető csoportjuk van, az alcímből talán már sejteni lehet, hogy ezek melyek. A telepített programok előnye, hogy internetkapcsolat nélkül is rendelkezésre állnak, sőt akik ezt az utat választják, sokszor szeretik is elzárni az internet elől azt a gépet, ami a számlák kezelését végzi. Ez a fokozott biztonság egy kis kényelmetlenséggel is jár, ugyanis ezeket a rendszereket csak egy helyről tudjuk használni, és általában csak egy platformot ismernek.

Az online programok nagy előnye, hogy a megfelelő felhasználónév és jelszó birtokában bármikor és bárhonnan hozzáférhetünk. A hátrányuk is ugyanez, már ha egy illetéktelen ember szerzi meg valahogy a felhasználónevünket és jelszavunkat.

Hatalmas előnyük viszont, hogy több gépről, egyes programoknál telefonról vagy táblagépről is készíthetünk számlát partnereinknek.

Mindössze egy stabil internetcsomagra van szükségünk hozzájuk.



Mennyibe kerül?

Az árazás fontos dolog, és az a jó hírünk van, hogy a szórás hatalmas, és akár ingyen használható rendszerek is találhatóak a piacon. Az árak és a funkciók a legtöbb esetben mutatnak némi összefüggést, de ez egyáltalán nem törvényszerű, így érdemes nagyon alaposan körülnézni, mielőtt választunk egyet. A legjobb ötlet felállítani egy listát azokból a funkciókból, amelyekre szükségünk van, és ezzel összehasonlítani a neten fellelhető programok szolgáltatáslistáját.

Egy pár példa

Mivel ez nem egy reklámkiadvány, a teljes felsorolás pedig szinte lehetetlen, mutatunk pár ismertebb darabot a teljesség igény nélkül. Emellett azonban mindenképpen javasoljuk, hogy legalább egy keresést futtasson mindenki, mielőtt kiválasztja az igazit, mert az aktuális akciók is sokat módosíthatnak a végeredményen.

Számlázz.hu

Ez az egyik legismertebb rendszer, felhőalapon működik, böngészőn keresztül lehet hozzáférni, illetve mobileszközökön mobil verziói is elérhetőek. A fejlesztője tesz is ezért, hiszen a keresők első, fizetett találata mindig ez. Nagy előnye, hogy teljesen ingyenes megoldást is nyújt. Ennek ugyan sok hiányossága van, például nem őrzi a tárgyévnél régebbi számlákat.

Évi 5000 forinttól persze ez már megváltozik, és innentől már a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő elektronikus számla kiállítása is lehetséges (nyomtatást nem igényel, elektronikus úton továbbítható és tárolandó).

Kulcs-Számla

A Kulcs-Soft a terület egyik legnagyobb hazai fejlesztője. Az általa fejlesztett számlázóprogram egy hatalmas rendszer része, amelynek elemei egy kisvállalkozástól egészen a nagyvállalatokig egészen komplett pénzügyi és adminisztrációs osztályokat képesek kiszolgálni.

Ez természetesen már nem olcsó mulatság, de az egyszerű számlázóprogram itt sem túl drága, hiszen 1500 Ft az induló csomag ára.

OTP eBIZ

Az OTP felhőalapú alkalmazásának nagy előnye, hogy a fejlesztő cégnek köszönhetően eggyel közelebb húzhatjuk a számlázórendszerünket a banki rendszerünkhöz. Az „S" csomag ráadásul most akciósan ingyenes, így kockázat nélkül kipróbálható.

Természetesen a rendszer használata OTP-számlához kötött, és így már érthető is a 0 Ft-os havidíj.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!