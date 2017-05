Csevegős alkalmazásainkról szóló cikkünkben mi is kiemeltük, hogy a chatelés mennyire fontos kommunikációs forma manapság, ami számos dologra lehetőséget ad. Például arra is, hogy ha egy lakást szeretnénk bérelni, akkor online beszélgethessünk a tulajdonossal, alaposan kikérdezve őt mindenféle információról, amit csak a potenciálisan leendő otthonunkról tudni érdemes. Azonban úgy látszik, hogy a dolog rosszul is elsülhet, legalábbis Izraelben, mindössze néhány emoji használata miatt. A jelenségre azonban érdemes odafigyelni, mert lehet, hogy hamarosan akár már nálunk is lehet relevanciája.