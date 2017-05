240 hertzen frissít Full HD-ben az AOC gamer monitora

Natív 2560×1440 pixeles felbontás esetén be kell érni 140 hertzcel.

Az elmúlt években a kínai AOC megvetette a lábát a játékosoknak szánt monitorok piacán, a vállalat folyamatosan küzd a vásárlók kegyeiért. A cég most bejelentette a felső kategóriás AGON AG251FG termékét, az augusztusban elérhetővé váló modell várhatóan bruttó 559 euróért, azaz olyan 173 ezer forintért kerül majd piacra.

Akárhogy is nézzük, ez bizony rengeteg pénz egy 24,5 hüvelykes monitorért. Az AOC természetesen többféle módon is magyarázza az árcímkét, a legfontosabb érv maga a megjelenítő. A termékbe 1ms válaszidejű TN-panel került, amely a natív 2560×1440 pixeles felbontás használata esetén 144 Hz, míg 1920×1080 pixeles üzemmódban 240 Hz képfrissítési sebességre képes. Ezen felül támogatott a kép szétcsúszását kiküszöbölő NVIDIA G-Sync adaptív képfrissítési technológia is, bár ez csak a GeForce videokártyákkal kompatibilis.

További érdekesség, hogy a monitor panelje nem csak dönthető, de a magassága is állítható. Az utóbbi jelen esetben különösen hasznos, hiszen a TN panel 170° / 160° betekintési szögeket kínál, így meglehetősen precízen kell beállítgatni a megjelenítő pozícióját, hogy az egész felülete sötétedés vagy elszíneződés nélkül látható maradjon.

Az AOC AGON AG251FG további érdekesebb tulajdonságai: fogantyú a LAN-partikra való könnyebb cipelés érdekében, 400 cd/m² fényerő, 50M:1 dinamikus kontrasztarány, alacsony kékfény-kibocsátás, minimalizált képvibráció, HDMI és DisplayPort bemenetek, hangkimenet, USB hub, USB gyorstöltési funkció.

