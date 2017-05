Vízhűtéses PC tápegységet dob piacra az FSP

Úgy tűnik, hogy idén már nem elég LED-ekkel pimpelni a gamer hardvereket.

A számítógépes játékosoknak van egy aránylag kicsi, de annál tőkeerősebb tábora, akik szinte bármennyi pénzt hajlandóak elkölteni a legújabb és legmenőbb hardverekre. Részben miattuk vált már évekkel ezelőtt nagy divattá a processzorok és videokártyák vízhűtése, noha az esetek többségében a folyadékhűtés nem sokkal hatékonyabb vagy halkabb a jó minőségű léghűtésnél, ténylegesen ritkán van rá szükség.

Az FSP most félig-meddig bejelentette a Hydro-PTM+ számítógépes tápegységét, amely akár 1400W teljesítményt is képes leadni a komponenseknek, és működés közben persze világít is. A termék igazi érdekességét ettől függetlenül az adja, hogy opcionálisan rácsatlakoztatható egy zárt vízhűtőrendszerre. Ez feltétlenül szükséges a maximum teljesítmény eléréséhez, a sima léghűtéses módban „csak" 1200 wattot képes leadni a tápegység.

A történet leghumorosabb része, hogy az FSP szerint a tápegység olyan 600W terhelésig teljesen passzív hűtésű, azaz még a beépített ventilátora sem indul el. Ez brutális mennyiségű energia, az egyetlen videokártyát tartalmazó, modern gamer csúcsszámítógépek komplett fogyasztása olyan 400-450W.

A vásárlók jókora részénél a tápegységnek még a ventilátorára sem lesz gyakran szüksége, nemhogy a vízhűtésre.

Egyelőre nem világos, hogy az FSP Hydro-PTM+ mikor és mennyiért kerülhet majd piacra, talán a hónap végén kezdődő Computex kiállításon fény derül a részletekre.

