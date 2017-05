Június elsején indul az Xbox One játékbérlési programja

Havi 2500 forintért száznál is több címmel játszhatnak szabadon a gamerek.

Egyáltalán nem olcsó mulatság konzolos gamernek lenni, a vadiúj játékok normál kiadásai 18-20 ezer forintba is kerülhetnek. A Microsoft most bejelentette, hogy 2017. június 1-jén elindul a pár hónapja leleplezett játékbérlési programja az Xbox One konzolon, amely keretében az érdeklődők havi 2500 forintért cserébe szabadon játszhatnak a programban résztvevő 100+ játékkal.

A PlayStation Now-tól eltérően nem streamingeléses megoldásról van szó, a játszani kívánt címeket le kell tölteni a konzol merevlemezére. A kínálatban nem csak Xbox One-hoz készült játékok található, hanem a visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően Xbox 360 címekkel is szórakozhatnak a gamerek.

Az Xbox játékbérlet használatához nincs szükség Xbox Live Goldra, a két előfizetés egymástól független. A játékbérletes játékok folyamatosan bővülő listáját itt tekinthetik meg az érdeklődők, az ismertebb címek közt megtalálható a Halo 5, a LEGO Batman, a Bioshock Infinite, a Mad Max, és a Saints Row IV is.

