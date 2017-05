Csalódás a Nokia 3310-es

A Nokia megpróbált felülni a nosztalgiavonatra, de egyvalamivel nem számolt. Azzal, hogy a vonaton nem csak idősek ülnek.

A 3310-es újramelegített kiadása nagyon vegyes érzelmeket váltott ki a piacon. Az első hír, ami napvilágot látott a telefonról, nagyon kedvező fogadtatásra talált. Az eredeti készülék ugyanis a maga idejében óriási siker volt.

Az emberek pedig szeretik, ha a „régen minden jobb volt” érzéssel szédítik őket.

Aztán megjelentek az első képek a telefonról, és már akkor látható volt, hogy ez a telefon nem AZ a telefon. A design „modernebb” lett, a szolgáltatások pedig egy picit megszaporodtak. Na pont ez a két dolog, ami nem kellett volna. Az lett volna a legjobb, ha kapunk egy olyan készüléket, ami pontról pontra lemásolja az eredeti vonalait, és még csak kamera sem kellett volna bele. Ami ugyanis ebben a telefonban van, az a mai olcsóbb okostelefonok kameráinak is csupán olcsó utánzata.

Így az a csoport, amely anno 3310-est használt, és ma még aktívan telefonál, első pillanatban megutálhatja az új készüléket, hiába kerül mindössze 19 000 forintba. Még fesztiválozni sem az igazi, mert túl azon, hogy buta készülék, a haveroknak sms-t írogatni sem egy élmény vele. Egyrészt mert a számgombokkal üzeneteket bepötyögni ma már kínszenvedés, másrészt pedig, mert ki ír ma már sms-eket?

Emellett a 3310-es nem is víz- és ütésálló, ami pedig nem árt egy esős, izzadós Sziget-koncerten.

Kinek való tehát a telefon? A nagyinak.

Vannak ugyanis nagyszülők, akik nem akarnak sms-ezni, sem pedig internetezni a telefonjukon, egyszerűen csak egy könnyen kezelhető, kis telefon kell nekik, ami esetleg jó színes házban van, hogy egyszerűen megtalálható legyen még megromlott látással is.

A legfontosabb tulajdonságok:

– Akár 1 hónapos készenléti idő és 22 órás beszélgetési idő

– 2.4" méretű, színes kijelző

– 2 megapixeles kamera

– Snake játék

– Színváltozatok: fényes élénkpiros, matt sötétkék, szürke, sárga

A kamerát mondjuk így is kihagyhatták volna belőle, mert a nagyi azt biztos nem fogja használni. Egyrészt, mert miért is használna valaki egy olyan kamerát, aminek a képminősége az évezred elején megjelent digitális kamerák minőségével van egy szinten. Másrészt, ha mégis készül egy kép a készülékkel, és azt a kis kijelzőn kívül máshol is szeretnénk megnézni, akkor a ma már elfogadhatatlan mms az egyik lehetőségünk, vagy a Bluetooth-párosítás, ami a 3310-es esetében új értelmet ad a „kínszenvedés” szónak.

A telefon hangminősége viszont elfogadható, a kijelzője pedig nem a legnagyobb ugyan, de azért azzal sincs komoly gond. Ha éppen nem fotókat böngésznénk rajta.

Mindent összevetve az a vásárló, aki a szüleinek, nagyszüleinek szeretne telefont venni arra a célra, hogy amikor hívja őket, felvegyék, és beszélhessenek pár percet, és nincs kedve válogatni a piacon, nyugodtan válassza ezt a készüléket. Ez sem rosszabb, mint a jelenleg kapható többi butatelefon. Viszont sajnos egy picit sem jobb. Az viszont igaz, hogy ha feltöltjük a hétvégén, amikor a mamáéknál járunk, és letesszük a nappaliban, amikor két-három hét múlva megyünk, még mindig találunk benne szuflát. Persze csak ha addig nem beszéltünk velük, ami viszont nem szép dolog.

