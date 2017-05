Képelemző szoftver figyeli a távolról tanulókat

A Nestor arckifejezések és szemmozgások alapján deríti ki, hogy ki figyel az előadáson.

Lassan, de folyamatosan modernizálódik a felsőoktatás, az egyik különösen hasznos fejlesztést az előadások internetes követhetősége jelenti. A távoktatás segítségével a hallgatók sokkal hatékonyabban oszthatják be az idejüket, vagy éppen a lakóhelyüktől rendkívül távol lévő iskolákban is tanulhatnak anélkül, hogy évente néhány alkalomnál többször személyesen is meg kellene jelenniük az intézményben.

A Paris School of Business most bejelentette, hogy szeretné javítani az internetes oktatásának hatékonyságát, így hamarosan két osztály esetében is képelemző szoftvert fog bevetni. Az előadások ideje alatt a Nestor folyamatosan monitorozza a hallgatókat a webkamerájukon keresztül, az arckifejezéseik és szemmozgásaik alapján pedig értékeli, hogy mennyire figyelnek az órákon.

A fejlesztés célja nem a hallgatók terrorizálása, hanem az oktatás hatékonyságának növelése. Az órák után a Nestor egyrészt kvízeket állít össze a tanulóknak, hogy megszondázza a figyelmetlennek tűnő pillanatokban szerzett tudásukat, másrészt pedig a statisztikák alapján az oktatók fejleszthetik a tananyagaikat, hátha így a diákok ritkábban alszanak el az előadásaikon.

