Retro buggal kényszeríthető térdre a Windows 7 és 8.1

Egyetlen preparált webes linkkel is összeomlaszthatóak lehetnek a rendszerek.

A picit idősebb geekek talán hallottak a Windows 95-98 híres bugjáról, a Futtatás ablakban a „C:/con/con" parancsot kiadva azonnal összeomlottak a rendszerek. Egy orosz programozó most egy hasonló jellegű hibát fedezett fel a Windows 7-ben és Windows 8.1-ben, plusz valószínűleg a már nem támogatott Windows Vistát is érinti a probléma. A Windows 10-et futtatóknak viszont nem kell félniük attól, hogy valaki a bolondját járatja velük a bug kihasználásával.

A probléma az NTFS fájlrendszer kezelőjében bújik meg: ha valaki közvetlenül a különleges $MFT helyre hivatkozik egy fájl betöltésekor, akkor vagy gondolkodó üzemmódba kapcsol a Windows, vagy lefagy a komplett számítógép.

Érdekes, hogy weblapokon keresztül is kihasználható lehet a bug, például a képfájlok HTML beágyazókódjának elérési útvonalában is megadhatóak a lefagyasztós karaktersorok, így vicces kedvű figurák akár sima böngészés során is kibabrálhatnak a rendszert használókkal. Szerencsére nem mindegyik böngésző érintett: a Google Chrome-on keresztül nem használható ki a hiba, de az Internet Explorerben és Mozilla Firefoxban működik.

Hírünk írásáig a Microsoft nem kommentálta a problémát, így nem világos, hogy hajlandó-e kijavítani a bugot a régi Windowsokban.

