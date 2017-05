Mi az a GeForce MX150 az új laptopokban?

Nem játékosoknak készült a videovezérlő, de az Intel HD Graphics-et fölényesen lepipálja.

Az elkövetkező hónapokban részint az iskolakezdés miatt a szokásosnál is többen keresnek majd megfizethető, de a lehetőségekhez mérten erős laptopot maguknak vagy a gyermeküknek. Az új modellek között vélhetően jó néhány olyannal találkoznak majd, amelyekben az NVIDIA által nemrég bejelentett GeForce MX150 grafikus vezérlő is lesz az integrált Intel HD Graphics mellett.

Az NVIDIA GeForce MX150 egy különálló videochip, amely komoly grafikai terhelés esetén átveszi a munkát a laptopok integrált Intel HD Graphics vezérlőjétől. Akkor éri meg kifizetni érte a felárat, ha egy kis játékra, vagy fotó- vagy videoszerkesztésre is használnák a laptopot.

Az NVIDIA állítása szerint játék során az Intel Core i5-7200U processzorban lévő Intel HD Graphics 620 vezérlőnél úgy négyszer, míg az előző generációs GeForce 940MX-hez képest 25 százalékkal gyorsabb a GeForce MX150. Ennek köszönhetően a gamerek Full HD felbontás mellett is legalább 60 képkocka/másodperces sebességgel játszhatnak a Dota 2-höz, a Counter-Strike: Global Offensive-hez, a League of Legends-hez, vagy éppen a World of Tanks-hez hasonló játékokkal.

Szintén az NVIDA szerint az Intel HD 620-hoz képest a Photoshop használatakor 2.5×, míg a népszerű videokódoló programokban 4× gyorsabb az MX150. Végül érdekes, hogy a GeForce 940MX-hez képest 3× jobb az új chip teljesítmény / fogyasztás mutatója.

