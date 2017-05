Gigantikus lesz a Google-társalapító saját zeppelinje

Újabb információk érkeztek Sergey Brin szokatlan hobbiprojektjéről.

Szinte pontosan egy hónappal ezelőtt óriási visszhangot keltett a sajtóban, hogy Sergey Brin egy NASA-tól bérelt hangárban saját léghajót építtet magának, méghozzá egy masszív darabot. A Google társalapítója nem kívánta kommentálni a pletykákat, azonban a The Guardian (via 9to5Google) jóvoltából most friss információk érkeztek a témában.

A beszámoló alapján Brin léghajója a közel 200 méteres hosszúságával a világ jelenlegi legnagyobb légi járművének ígérkezik. Kisebb lesz az 1930-as évek néhány néhány zeppelinjénél, a Hindenburg például 245 méteres volt. Az említett járművel ellentétben viszont legalább nem lesz masszívan életveszélyes, hidrogén helyett héliumot használ.

Brin eredetileg hidrogént szeretett volna bevetni, ugyanis az 10%-kal nagyobb felhajtóerőt biztosít,

de az USA légügyi hatósága szerencsére nem engedélyezi az éghető gáz használatát.

Az értesülések szerint Brin alapvetően kétféle célra szeretné használni a léghajót: egyrészt segélyszállítmányokat juttatna vele a nehezen megközelíthető helyekre, másrészt pedig „légi jacht"-ként funkcionálna.

A komplett projekt megvalósítása állítólag 100–150 millió dollár (27,5–41,3 milliárd forint) közti összegbe kerülhet a milliárdosnak.

