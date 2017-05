Lassan megszokhatjuk, hogy a technológiai iparban semmi nem marad titokban, még az olyan, a titoktartással kapcsolatban egyébként végletekig paranoiás cégnél sem, mint az Apple.

Nem csoda hát, hogy az idén érkező új iPhone-ról már kereken két éve szivárognak dolgok hol megbízhatóbb, hol kevésbé megbízható forrásokból. Az utóbbi időben azonban sokszorosan beindult a pletykagyár, és már olyanok is beszéltek az új készülékről, akik korábban is sikeresen tippelték meg, hogy miben is mesterkedik az Apple.

Több telefont is kapunk

A helyzet azonban az, hogy egyelőre a telefon nevében sem értenek egyet a források. Valaki a magától értetődő iPhone 8-at tippeli, míg mások tudni vélik, hogy az eredeti iPhone tizedik évfordulójának alkalmából iPhone X lehet az újdonság neve.

Abban viszont nagyjából mindenki egyetért, hogy idén három telefont fogunk kapni, ezekből kettő az Apple szokásainak megfelelően az előző évi változatok ráncfelvarrott kiadása lesz, így az iPhone 7s és 7s Plus nevet kapják majd, és ezekkel kapcsolatban nem is számíthatunk túl újdonságra az erősebb hardver, esetleg a jobb kamera és néhány apróság mellett.

Az igazi újdonságokat az iPhone 8 hozza majd, amivel a források szerint az Apple számos ponton szakít majd az eddigi iPhone-ok hagyományaival. Éppen ezért úgy hírlik, hogy habár a vállalat szeptemberre tervezi a bemutatót, ez a telefon a gyártási nehézségek miatt valójában csak október környékén válik majd elérhetővé, míg a 7s-t szinte rögtön megvehetjük majd.

Kijelzővel a Samsung a nyomdokain

Azt nagyjából minden forrás egyhangúlag állítja, hogy az iPhone 8 az újabb Samsung telefonokhoz hasonlóan AMOLED-kijelzőt használ majd a korábbi IPS LCD helyett (sőt, maga a beszállító is a Samsung lehet, miután az ajánlatával rákontrázott a Sharpra). Ennek mérete is nagyobb lesz: az IPhone 7 Plus 5,5"-ös kijelzőjével szemben ezt 5,8"-ra tippelik, azonban itt jön a lényeg: mivel a Galaxy S8-hoz hasonlóan a képernyő lefolyik majd az oldalakon (még ha nem is annyira látványosan), és minimálisra csökkennek a keretek, maga a telefon fizikailag nem lesz nagyobb.

A keretek minimálisra csökkentése azt is jelenti, hogy nem lesz többé hely alul a méretes Home gombnak, ami pedig azt jelenti, hogy az ujjlenyomat-olvasót is máshová kell tenni. Persze adná magát, hogy számos gyártóhoz hasonlóan az Apple is a hátlapra rakja ezt, azonban a hírek szerint az iPhone felhasználói ezt nem szeretnék annyira, így a vállalat a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasóval kísérletezik. Az viszont kérdéses, hogy meg tudják-e valósítani, a Samsungnak mindenesetre nem sikerült a Galaxy S8 megjelenésére.

Az egyik legnevesebb Apple-lel foglalkozó blogger szerint egyébként az Apple még a Samsungnál is tovább megy majd a keretek lecsökkentésében, és tényleg szinte az egész előlapot a kijelző foglalja majd el – annyira, hogy még az elülső kamerát, az érzékelőket és a hangszórót is valahogy beleágyazzák a képernyőbe.

Alumínium helyett üveg

Szintén számos forrás beszámolója megegyezik abban, hogy az Apple az iPhone 8 esetében elszakad majd a 7-esnél tökéletesített alumíniumháztól, és a telefon hátulját teljes egészében üvegből készítik. Ez az üveg pedig valószínűleg szintén hajlított lesz az oldalaknál, hogy rímeljen a képernyőre. Ezzel együtt azonban úgy tűnik, hogy a vázat továbbra is alumíniumból készíti majd a cég.

Abban a források már nem értenek egyet, hogy az új üveg hátlapot megkaphatja-e a frissített iPhone 7 is, vagy megtartják kizárólag a 8-as számára. Az mindenesetre biztos, hogy az utóbbi nagyon eltérő kinézettel érkezik majd, mint az elődei.

Új kamera, és amit lehetővé tesz

Azt nagyjából biztosra vehetjük, hogy elődjéhez hasonlóan az iPhone 8 is két kameralencsét kap a hátuljára, és az is valószínű, hogy az Apple nem fog elmozdulni a ma már sok gyártó által ideálisnak tartott 12 megapixeles felbontástól sem. A hagyományos fotózás területén tehát hatalmas innovációra valószínűleg nem számíthatunk, éppen ezért fordulna az Apple az AR (Augmented Reality), vagyis a kevert valóság felé.

Mostanában nem csak a Microsoft, hanem úgy látszik, hogy az Apple is a kevert valóságot tartja az egyik legfontosabb fejlesztési iránynak. Erről egyébként maga a vezérigazgató, Tim Cook is beszélt a befektetőknek tartott negyedéves konferenciahíváson.

Az viszont egyelőre kérdéses, hogy az Apple pontosan mire szeretné felhasználni a kevert valóságot, de egy rakás szolgáltatás építhető rá. A források egyelőre olyan dolgokról beszéltek, mint hogy egy stadionban a telefon megmutatja nekünk, hol a székünk, és ki is jelzi, hogy a sok folyosó között merre kell mennünk, hogy a leggyorsabban odajussunk, vagy hogy a zöldségesnél megmutatja, mit is kéne vennünk a sok ismeretlen termék közül. Meg persze a kiválasztott holmit rögtön ki is fizethetjük majd az Apple Pay segítségével.

Ehhez képest már egyszerűbbnek tűnnek olyan dolgok, mint hogy az iPhone 8 be tud majd szkennelni arcokat, hogy később aztán manipulálni lehessen őket egy programmal, vagy hogy mindenféle 3D-s effektusokkal pakolhassuk meg a fényképeinket. A kevert valóságban szinte végtelen lehetőségek rejtőznek, és az Apple korábban is sikeresen mutatta meg, hogyan lehet egy szolgáltatást hatékonyan az emberek kényelmének javítására fordítani, úgyhogy nem kétséges, hogy itt is készülnek majd meglepetésekkel.

Még nagyobb akkumulátor, vezeték nélküli töltés

Nem csak az iPhone felhasználói, de úgy általában minden okostelefon-használó évről évre hosszabb üzemidőt szeretne, azonban a gyártók ezen a téren csak apróbb lépeseket tudtak tenni idáig. Úgy tűnik, hogy az Apple ezen a fronton is tud majd egy nagyobbat javítani az iPhone 8-cal, ami a források szerint egy újfajta, többrétegű (egymásra rakásolt) alaplappal érkezhet, ami mellett több hely marad az akkumulátornak.

Abban minden forrás egyetért, hogy az új telefon végre elhozza az iPhone-ok világába a vezeték nélküli töltést. Többek között ezért is vált egyébként az Apple üveg hátlapra a fémről, az utóbbival ugyanis ez nem megoldható. Az már más kérdés, hogy vezeték nélküli töltőt mellékel-e majd az Apple alapból a telefonhoz, vagy az egy külön (vélhetően drágán) megvásárolható kiegészítő lesz. A mi tippünk az, hogy inkább az utóbbi.

Vad pletykák keringtek arról is, hogy az Apple beelőzné a vetélytársakat (akik közül többen már évek óta kínálnak vezeték nélküli töltési lehetőséget) azzal, hogy az iPhone 8-at már bizonyos távolságból is lehetne tölteni, nem kéne fizikailag ráhelyezni a töltőre. Esélyes, hogy az Apple (mint ahogy más telefongyártók is) tényleg kísérletezik is ezzel, hiszen minden jel arra mutat, hogy együttműködnek a technológiát fejlesztő Energon nevű céggel, azonban nem valószínű, hogy ez az idei évre valósággá válik.

Végül pedig a Lightning csatlakozót vagy teljesen leváltja az USB-C, vagy csak az USB-C töltési technológiáját építik be a már meglévő csatlakozóba (utóbbi a valószínűbb).

Csúcstechnika csúcsáron

A motorháztető alatt a szokásos dolgokra számíthatunk: az egyébként is állandó sebességbajnok iPhone még gyorsabb lesz. Ugyan a források szerint a memória mérete marad 3 GB, és a processzormagok számát sem viszik négy fölé, viszont az új A11 Fusion néven emlegett központi egységen egyrészt szokás szerint optimalizáltak, másrészt pedig már a legújabb, 10 nm-es gyártástechnológián érkezhet, ami magasabb órajelek elérését teszi lehetővé ugyanannyi vagy kevesebb fogyasztás mellett.

Ezenkívül több forrás is úgy értesült, hogy az Apple egy „mesterséges intelligencia” chip beépítését is tervezi, ami bizonyos feladatok terheit levenné a központi processzorról (például hang- és arcfelismerés, íriszszkennelés – mert egyébként állítólag ez is lesz az iPhone 8-ban).

Az árról pedig mindenki csak félve mer beszélni. Az iPhone hagyományosan mindig is nagyon drága volt, azonban az új alap, a hajlított AMOLED-kijelző, a vezeték nélküli töltés és egyéb extrák miatt az iPhone 8 a számítások szerint akár 70 százalékkal is többe kerülhet majd, mint a 769 dolláros induló áron megjelent iPhone 7 Plus.

