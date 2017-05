Vége a fekete dobozok korának, a Blue Cave részben trendi otthonkiegészítő.

Hamarosan kezdetét veszi a tajpeji Computex 2017 informatikai szakkiállítás, a közismert gyártók már elkezdték a termékeik előzetes bejelntését a helyszínen. A különutas sajtókonferenciák sorát az Asus nyitotta, a legérdekesebb kütyüjének a Blue Cave vezeték nélküli router bizonyult.

A Blue Cave különlegességét a formavilága adja, a szokásos fekete doboz helyett trendi otthonkiegészítőnek is elmegy. A középen lévő lyukszerűségnek nincs komoly funkcionális szerepe, bár a gyártó szerint fizikailag elválasztja a kütyü aljában lévő áramköri lapot a tetejében lévő antennáktól, ami tisztázatlan okból pozitívumként értékelendő. Kevesebb interferencia, esetleg jobb hőelvezetés? Egyelőre nem világos.

Így vagy úgy, de az ASUS szerint a termék nem csak trendi, de Wi-Fi routerként is megállja a helyét: 2,4 GHz és 5 GHz frekvenciákon is működőképes, AC2600 szabványú, Intel chipkészletes. A Blue Cave 4K videók zökkenőmentes streameléséhez is bőven elegendő átviteli sebességet kínál.

A további extrái közül kiemelendő az IFTTT-szolgáltatás és Amazon Alexa hangasszisztens támogatása, az okostelefonos beállítóalkalmazás, továbbá a Trend Micro által fejlesztett „AirProtection" biztonsági szolgáltatás. Utóbbi a hackelés és a kártevők ellen hivatott védelmet nyújtani a router számára.

Egyelőre nem világos, hogy mikor és mennyiért kerülhet piacra az Asus Blue Cave. Az Engadget helyszíni riportere azt hallotta a cég standjánál, hogy olyan 180 dollár körüli árra lehet számítani, de ez nem hivatalos információ.

