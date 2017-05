Fotókon a kaszát kapott, QWERTY-s Nokia prototípusa

Öt év után itt a bizonyíték, hogy tényleg létezett a különleges Lumia.

Napokon belül hazánkban is piacra kerülhetnek az első teljes értékű Androidot futtató Nokia okostelefonok, és könnyen előfordulhat, hogy nagy sikert aratnak majd a piacon. Pusztán a kontraszt miatt is érdekes, hogy most egy kínai szivárogtatónak köszönhetően fotók kerültek napvilágra a nem pusztán bejelentetlen, de már a korai prototípus fázisban elkaszált Nokia RX-100 mobilról.

A Nokia RX-100-ról először és utoljára 2012-ben hallottunk, a korabeli pletyka szerint a gyártó illetékesei a Mobile World Congress szakkiállításon mutogatták egyes mobilszolgáltatók illetékeseinek, persze zárt ajtók mögött. A különlegességét a QWERTY-billentyűzete jelentette, ám ez nyilvánvalóan nem volt elég a potenciális értékesítési partnerek lenyűgözéséhez.

Nem meglepő: 2012 elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyasztók többsége nem érdeklődik a fizikai klaviatúrás mobilok iránt, inkább a nagyobb méretű, magasabb felbontású érintőkijelzőkkel lehet a pénztárcájuk kinyitására bírni őket.

A jelenlegi információk alapján a Nokia RX-100 prototípusán a Windows Phone 8 alfa változata fut. A részletes specifikációit nem hozta nyilvánosságra a fotók készítője, csak az AMOLED érintőkijelzőt, és a 2 GB háttértárat erősítette meg.

