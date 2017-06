Hivatalosan is megújult az androidos Youtube

Mostantól a kijelző alján találhatóak a fő vezérlőgombok.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk a hírről, hogy a Google meglehetősen széles körben tesztelni kezdte az androidos Youtube kliensprogram újratervezett kezelőfelületét. A vállalat most hivatalosan is bejelentette (via GSMArena) az új kinézetet, legkésőbb néhány napon belül már mindenkinél ez fog megjelenni. Az aktiválásához nem kell frissíteni magát az appot.

A kezelőfelület nagy újítása, hogy a Youtube app hétköznapi használata során legfontosabb navigációs gombok a kijelző felső részéről az alsó részére kerültek, így sokkal gyorsabban és könnyebben használhatóak, főként a nagy méretű kijelzőkön. Emellett a baloldalról behúzható oldalsó menü eltűnt, a tartalma mostantól a jobboldali profilképre koppintva érhető el.

