Az utóbbi hetekben durván kilőtt a bitcoin árfolyama, miután Japán hivatalos valutaként ismerte el, és eloszlott néhány kétség a kriptovaluta jövőjét illetően.

Hétfőn volt éppen hét éve a jeles esemény, melyet a bitcoin-közösség azóta csak nemzetközi bitcoin pizza napnak hív. 2010 május 22-én ugyanis a magyar származású amerika programozó, Hanyecz László úgy döntött, hogy addig megtermelt 10 ezer bitcoinján vásárolna két pizzát. Mivel a Papa John's pizzéria ekkor (nagyjából minden más üzlethez hasonlóan) még nem fogadott el bitcoint fizetőeszköznek, Lászlónak egy "közvetítőn" keresztül kellett megoldania a dolgot, aki elfogadta a 10 ezer bitcoint a 30 dollárnyi pizzáért.

Azt valószínűleg László sem gyanította, hogy az akkor két pizzára elköltött 10 ezer bitcoinja a jelenleg árfolyamon körülbelül 22 millió dollárt, vagyis nagyjából 6 milliárd forintot érne. A bitcoin árfolyama viszonylag stabilan emelkedett az elmúlt években, azonban az utóbbi hetekben sorra döntögeti a rekordokat. Először pénteken lépte át a 2000 dolláros lélektani határt, majd hétfőn egészen a 2251 dolláros csúcsig. A bitcoin jelenlegi piaci kapitalizációja 31,89 milliárd dollár, és minden előjel szerint ez az év során továbbra is stabilan emelkedni fog.

Bizonytalan világban ez a biztos?

De mi áll a bitcoin értékének ilyen komoly növekedése mögött? Alapvetően több dolog együttes hatásáról van szó, melyek közül az egyik, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbnak látják a világ politikai helyzetét, így a hagyományosabb befektetési módok helyett többen választják a bitcoint.

A szakértők itt alapvetően két dolgot említenek, ami jelenleg hatással van a bitcoinra: a brazil elnök korrupciós ügye és természetesen Donald Trump. A befektetők erősen kételkednek abban, hogy Trump végig tudja vinni a beígért deregulációt, az adórefordmot és infrastrukturális beruházásokat, ráadásul az FBI vizsgálata is ott lebeg a feje felett.

Ezzel párhuzamosan Japánban elfogadtak egy törvényt, mely szerint most már legális fizetőeszközként használható a bitcoin, onnantól kezdve pedig a szigetországban komolyan beindult a forgalom, és jelenleg magasabb árat fizetnek érte yenben, mint dollárban, így végső soron ez is a virtuális pénznem értékének növekedéséhez vezetett.

Úgy tűnik ráadásul, hogy a bitcoin egyik legnagyobb ellenzőjének tartott Oroszország is kezd megpuhulni. Alexey Moiseev orosz pénzügyminiszter a múlt héten már arról beszélt, hogy az orosz kormány szabályozni tervezi a különböző kriptovalutákat, és ha ez a szabályozási keret létrejön, akkor akár már 2018-ban hivatalosan is elfogadhatják a bitcoint fizetőeszközként - amivel egyébként a pénzmosás ellen is szeretnének fellépni. Az állami szabályozás pedig sok befektető számára biztonságot nyújt, és így szívesebben vásárolnának bitcoint.

Majdnem szétszakadt

Néhány hónappal ezelőtt akadt némi bizonytalanság a bitcoin jövőjét illetően, ami akkor az árfolyam ideiglenes csökkenéséhez vezetett. A helyzet ugyanis az, hogy nem csak a bitcoin "előállításához", vagyis bányászásához van szükség nagyon komplex matematikai műveletek megoldására, hanem az átutalások lebonyolításához is. A kezdeményezett átutalásokat a rendszer blokkokba gyűjti, majd mikor a szükséges műveleteket lefutottak, akkor mehet csak végbe a tranzakció. Ez pedig a bitcoin népszerűségének növekedésével ahhoz vezetett, hogy az egyre több átutalást egyre lassabban tudják feldolgozni. Ez pedig érthetően nem túl előnyös egy olyan rendszerben, ami jobb és hatékonyabb akar lenni a bankoknál.

Ennek következtében a bitcoinon belül kialakult egy másik csoport, a Bitcoin Unlimited, ami a blokkok méretének növelésével akarta elérni a tranzakciók felgyorsítását, sokan azonban szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, mondván, ez a biztonság rovására fog menni. A Bitcoin Unlimited kezdeményezése azonban egyre népszerűbbé vált, és reális lehetőségként merült fel, hogy hamarosan a kriptovaluta két részre szakad, a Bitcoin Core-ra és a Bitcoin Unlimitedre.

Közben azonban egy másik kriptovalutával, a Litecoinnal végzett kísérletek és fejlesztések bebizonyították, hogy nem szükséges létrehozni egy újabb ágat a bitcoinon belül, hanem a jelenlegi rendszerben is fel lehet gyorsítani a tranzakciókat. A fejleményeket látva a piac megnyugodott, és a befektetők ismét bizalommal fordultak a bitcoin irányába. Annyira, hogy míg a szakértők korábban 2017-re csak a 2000 dolláros árfoyam átlépését jósolták, most már a 3000 dollár elérését sem tartják kizártnak.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!