Nincs több roaming az EU országaiból

Telekom ügyfélként elfelejthetjük végre a percek kínos számolgatását és a Wi-Fi keresgélését a nyaralás alatt.

Összhangban az Európai Uniós szabályozással a Telekom ügyfelei 2017. június 15-től a belföldi díjcsomagjukban érvényes árakon,

EU roaming többletdíj nélkül telefonálhatnak, SMS-ezhetnek és netezhetnek az EU-ban,

amennyiben betartják a méltányos használatra vonatkozó feltételeket.

Egyes, kifejezetten belföldre kínált választható szolgáltatás és kedvezmény kivételével a Telekom összes díjcsomagja használható lesz ezentúl az EU országaiban úgy, mintha azt itthonról használnánk. Semmilyen többletköltségünk nem lesz tehát, ha például Olaszországban nyaralunk és felhívjuk az itthon maradt barátainkat, esetleg a mobilhálózaton keresztül elküldjük nekik a tengerparton készült fotóinkat.

Mindez persze csak az itthon is érvényes csomagjainkra érvényes, így mielőtt nyaralni indulunk, érdemes lesz utánanézni, elegendő adatkerettel rendelkezünk-e, mert az adatforgalunk kimerítése után a szolgáltató nem csupán lassítja a kapcsolatunkat, hanem le is állítja, ha külföldön vagyunk.

Ekkor sincs azért olyan nagy baj, ezt követően a külföldről is díjmentesen elérhető www.telekom.hu/adatroaming oldalon további internethasználathoz Travel & Surf kiegészítő adatcsomagokat lehet igénybe venni.

A méltányos használatra vonatkozó feltételek:

Az EU rendelet szerint a hazai díjakon való roamingolás lehetősége csak az időszakos utazásokra (pl. nyaralás, síelés, üzleti út) vonatkozik, nem pedig állandó vagy életvitelszerű külföldi tartózkodás esetére (pl. munka vagy tanulás miatt).

A távközlési szolgáltatók ennek megítéléséhez legalább 4 hónapos időszakra visszamenőleg vizsgálhatják a forgalmi és jelenléti adatokat. Amennyiben a forgalmi és jelenléti adatok alapján az ügyfél túlnyomórészt nem belföldön használja a szolgáltatást, úgy előzetes értesítést követően a szabályozásban rögzített többletdíj számítható fel.

A Telekom ügyfelein kívül természetesen a konkurens szolgáltatóknál is van mód a roaming költség-mentes életre. A Vodafone például minden, új díjcsomagot vásárló előfizetője számára megnyitotta ezt a lehetőséget, a Telenor pedig szintén nyújt ilyen csomagokat, de azon előfizetők, akik kimaradtak ebből, extra roaming csomaggal mentesülhetnek nemkívánatos izgalmak alól a nyaralás során.

