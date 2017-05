Még az első Mass Effectet is betiltotta Üzbegisztán

Egyik pillanatról a másikra játékcenzúrázó nagyhatalommá vált az ország.

A videojátékok betiltása korántsem új jelenség, Németország és Ausztrália hírhedt a cenzoroknak nem tetsző termékek forgalmazásának megakadályozásáról. A helyi gamerek szerencséjére az elmúlt években látszólag megenyhültek a korhatárbesorolás megítéléséért felelős személyek, plusz a játékkiadók időnként öncenzúrába bocsátkoznak a termékeik minősítésre való elküldése előtt.

Most mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül Üzbegisztán is felkerült a játékbetiltó nagyhatalmak térképére, ráadásul a fejlesztők nem lesznek képesek a vér zöld színűre cserélésével, vagy néhány kisebb tartalmi elem megváltoztatásával kikerülni a cenzúrát.

A hatóság szerint olyan játékok kerülhetnek fel a feketelistára, amelyek erőszakot vagy pornográfiát népszerűsítenek, biztonsági kockázatot jelentenek, veszélyeztetik az ország szociális vagy politikai stabilitását, rombolják az etnikumok és a vallások közti harmóniát, vagy esetleg hamis információkat terjesztenek Üzbegisztánról.

Sajnos az értékelési szempontok többségre rendkívül homályos, így a fejlesztők és kiadók csak remélhetik majd, hogy a játékaik nem lesznek betiltva az országban. Jelenleg 46 játék található Üzbegisztán videojátékos feketelistáján, de sajnos a hatóság nem árulta el a PDF-ben, hogy melyiket miért tiltotta be.

Tovább nehezíti a lista értelmezését, hogy egyes esetekben csak játéksorozatok egyes tagjait tiltotta be a hatóság: például a Mass Effect trilógia első része rajta van a listán, de a második és a harmadik rész, továbbá az Andromeda nincs. Ugyanez a helyzet többek közt a GTA-val és a Call of Duty-val is, ilyen sorrendben az összes részük közül csak a San Andreas-t és a Black Ops-ot tiltották be a cenzorok. A szériák közül csak a Hitman és a Manhunt kapott az összes részre vonatkozó tiltást.

Ember legyen a talpán, aki megérti a logikát.

A betiltott játékok:

3D Sex Villa 2

Assassin's Creed: Brotherhood

Bone Town

Call of Duty: Black Ops

Carmageddon

Castlevania: Lords of Shadow

Dead by Daylight

Dead Rising

Dead Space

Doom 3

Doom (2016)

Dying Light

Fallout: New Vegas

Grand Theft Auto: San Andreas

Hatred

Hitman: Codename 47

Hitman 2: Silent Assassin

Hitman: Contracts

Hitman: Blood Money

Hitman Trilogy

Hitman: Absolution

Hitman Go

Hitman: Sniper

Hitman (2016)

Kane and Lynch 2: Dog days

Left 4 Dead 1

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 3

Lula 3d

Mafia II

Manhunt

Manhunt II

Mass Effect

Mortal Kombat X

Naughty bear

Phantasmagoria

Postal 2

Prototype

Resident evil 4

Shadow Warrior

Silent Hill

SOMA

The Punisher 4

The Sims 3

The Sims 4

Until down

