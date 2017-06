Magyarok fejlesztik a brutális okostelefont

Nem gondoltuk volna, hogy magyaroktól érkezik majd az, amit a készítői egyszerűen csak a telefonok Lamborginiének hívnak. A hasonlatban lehet valami, hiszen az olasz autógyár járgányai is hasonlóan extrém éleket használnak, és legalább ennyire feltűnőek.

A Prometheus névre keresztelt telefont a magyar Brandeis fejleszti, a cél pedig nem más, mint fogni nagyjából minden egyes bevett okostelefonos szokást, és vagy kidobni a kukába, vagy alaposan újragondolni.

Nyilván az első szembetűnő dolog az érdekes forma, a készülék nagyon nem a bevett téglalap alakra épül. Vélhetően nem csak bennünk merült fel a kétely azzal kapcsolatban, hogy ezt a gyakorlatban mégis mennyire lesz használható (és hogy nem fogja-e kilyukasztani a zsebünket), ugyanis az Android portálnak nyilatkozó cégtulajdonos, Brandeis Barnabás is arról beszélt, hogy mindenki ezzel kapcsolatban kérdezi először. Azonban igyekezett megnyugtatni mindenkit: sokat foglalkoztak a megfelelő szögek megtalálásával, hogy a végeredmény egyrést kényelmes legyen, másrészt pedig a funkcionalitás se szenvedjen csorbát. Örömteli tény, hogy nem csak egy látványos "tanulmányt", hanem egy ténylegesen használható eszközt szeretnének kiadni a kezeik közül.

MInden tekintetben csúcs

A különleges formát az teszi lehetővé, hogy a Samsunghoz hasonlóan viszonylag szabadon "formázható" Super AMOLED kijelzőt használ a készülék, mégpedig 6"-os méretben, 4K-s felbontással. Az Android kezeléséhez szükséges funkciógombok az alsó kis háromszögben kaptak helyet, és itt található az ujjlenyomat olvasóval egybeépített home gomb is, így ezek gyakorlatilag nem foglalnak semmit a kijelző "hasznos" területéből (tehát a téglalap alakú részből).

Ehhez hasonlóan vegyítik a formát és funkcionalitást a hátlapon is. Míg a legtöbb gyártó igyekszik minél jobban elrejteni a kamerákat, addig a Prometheus extrém dizájnjába belefér, hogy inkább központi helyet kapjon a két lencse (12 megapixel), és körülötte a nem kevesebb mint nyolc (!) LED-es villanó. Vélhetően sötétebb szituációkban sem lesz túk sok problémánk a fotózással.

Szerencsére megsemmisíteni sem lesz olyan könnyű ezt a remek formát, hiszen a készítők azt ígérik, hogy az építés minősége kiemelkedő lesz, ezen kívül a képernyőt Gorilla Glass 5 védi, maga a telefon pedig IP68-as víz és porállóságot kap.

A motorháztető alatt

Ezek után kitalálható, hogy hardveres fronton is a csúcsot kapjuk. A Snapdragon 835-ös processzort és az Adreno 540-es grafikai egységet persze sok más csúcstelefon használja, azonban a 8GB memória már kiemelkedő, mint ahogy a 256GB beépített tárhely is. Utóbbi ráadásul bővíthető MicroSD-kártyával, de ha erre nincs szükségünk, akkor két SIM-kártyát is beletehetünk a Prometheusba.

A 3500 mAh kapacitású akkumulátort USB-C porton keresztül tölthetjük, a Quick Charge 4 technológiának köszönhetően 50%-ra akár 15 perc alatt. Ráadásul szerencsére a 3,5mm-es jack csatlakozót sem spórolták le.

Szintén örömhír, hogy operációs rendszerként tiszta Androidot kapunk, mindenféle sallang nélkül (persze néhány extra lehetőség azért bekerül, amire gondolom leginkább a furcsa alakú kijelző miatt van szükség). Ez pedig azt is jelenti, hogy a készítők ígérete szerint nagyon hamar megkapunk majd minden szoftverfrissítést.

A készülék egyébként még bőven fejlesztés alatt áll, a vállalkozásnak pedig minden pénz jól jön addig is, így éppen most indítottak előrendelői akciót, melynek keretein belül az első ezer vásárló 50%-os kedvezményt kap a telefon amúgy elég borsos, bár tudásához és minőségéhez képest nem kirívó 800 dolláros árából.

