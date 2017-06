Vízálló és trendi a Corsair új billentyűzete

Szerencsére nem teljesen megfizethetetlen a mechanikus klaviatúra.

A héten már előállt egy remek ötlettel a Corsair, ugyanis a Computexen bemutatott Zeus egérpadja képes használat közben vezeték nélkül tölteni a hozzá tartozó egeret. Nem világos, hogy mikor kerülhet piacra, azonban a vásárlóknak addig sem kell bevarrniuk a pénztárcájuk nagyobbik rekeszét, helyette vehetnek a cégtől egy praktikus billentyűzetet.

A Corsair K68 alapvetően a játékosokat célozza, ami már abból is nyilvánvaló, hogy karácsonyfa módjára világít. Szerencsére maguk a gombok is háttérvilágításosak, így a játék helyett inkább éjszakai műszakban gépelni kívánóknak is érdekes választást jelenthet, de persze igény esetén teljesen kikapcsolható a világítása. A gépelésnél tartva nem membrános, hanem mechanikus klaviatúráról van szó, Cherry MX kapcsolókkal.

Mindezek ellenére a Corsair K68 legérdekesebb sajátossága, hogy víz- és porálló. A véletlenül ráöntött italok nem folynak be az elektronikájába, így nem hibásodik meg a véletlenül ráöntött kávétól vagy üdítőtől.

További jó hír, hogy az európai ajánlott vételi ára csak bruttó 90 euró, azaz durván 28 ezer forint. Olcsónak nem neveznénk, de mindent egybevéve ez fair árnak tűnik egy ergonomikus, várhatóan hosszú élettartamú, és általánosságban véve nehezen elpusztítható billentyűzetért.

