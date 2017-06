Hány androidos mobil kap biztonsági frissítéseket?

Kitálalt a Google, a gyakran frissített modelleket is megnevezte.

Nem csak a Microsoft és az Adobe adnak ki havi rendszerességgel hibajavításokat a különféle szoftvereikhez, de 2015 augusztusa óta a Google is minden egyes hónapban frissíti az Androidot. Sajnos a mobilgyártók egyelőre nem remekelnek abban, hogy ezeket el is juttassák az ügyfelek által használt készülékekre, főként mivel a frissítések kiadása meglehetősen időigényes és macerás feladat.

Eddig is tudtuk, hogy kevés mobilra érkeznek meg a patchek, de egészen mostanáig nem érkezett konkrét és megbízható információ a témában. A Google most egy blogbejegyzésben (via Android Central) rávilágított az aktuális állapotra, és ugyan a cég állítása alapján folyamatosan bővül a többé-kevésbé rendszeresen biztonsági javításokat kapó készülékek tábora, de összességében továbbra is siralmas a helyzet.

A beszámoló szerint jelenleg 100-nál is több olyan okostelefon van, amelyekre – vagy legalábbis a legtöbb variánsukra – elérhetővé vált az elmúlt 90 napban kiadott bármelyik biztonsági frissítés. Az időkeretet 60 napra csökkentve 42 modellre szűkül „jól frissített" telefonok listája, ami nem kifejezetten szívderítő.

Az említett 42 modell:

BlackBerry: Priv

Priv Fujitsu: F-O1J

F-O1J General Mobile: GM5 Plus d, GM5 Plus, 4G Dual, Mobile 4G

GM5 Plus d, GM5 Plus, 4G Dual, Mobile 4G Gionee: A1

A1 Google: Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9

Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9 LG: G6, V20, Stylo 2 V, GPad 7.0 LTE

G6, V20, Stylo 2 V, GPad 7.0 LTE Motorola: Moto Z, Moto Z Droid

Moto Z, Moto Z Droid Oppo: CPH1613, CPH1605

CPH1613, CPH1605 Samsung: Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7

Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7 Sharp: Android One S1, 507SH

Android One S1, 507SH Sony: Xperia XA1, Xperia X

Xperia XA1, Xperia X Vivo: 1609, 1601, Y55

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!