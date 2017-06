Reklámblokkolót kap a Google Chrome

Az újítás célja az idegesítő reklámok webről való kiűzése.

Folyamatosan emelkedik a reklámokat blokkoló internetezők aránya, amely óriási gondot jelent a reklámbevételekből megélni próbáló webes kiadványok számára. Sajnos a blokkolás gyors terjedésében kulcsszerepet játszik a tény, hogy rengeteg webhely egyszerűen halálra idegesíti a látogatóit a tolakodó hirdetések megjelenítésével.

A Coalition for Better Ads iparági szervezettel együttműködésben a Google most bejelentette, hogy a webes reklámpiac kitisztítása érdekében 2018 elejétől a Chrome mobilos és számítógépes változatai egyaránt elkezdik majd automatikusan blokkolni a zavarónak talált hirdetéseket, származzanak azok bármelyik hirdetéskiszolgáló cégtől.

A remények szerint az idegesítő reklámokkal való széleskörű leszámolás csökkenteni fogja a hirdetésblokkolót használó internetezők arányát, így végső soron mindenki jól jár: a publikációk több bevételhez juthatnak, cserébe pedig minőségibb tartalmat állíthatnak elő a látogatóiknak.

A keresőcég természetesen lehetővé teszi a webhelyek üzemeltetői számára a portáljaik előzetes szkennelését, így ha zavarónak kategorizált reklámok jelennek meg a felületeiken, akkor jóval a Chrome blokkolójának aktiválása előtt megoldást találhatnak a problémára.

